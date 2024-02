Bonus psicologo, finalmente c’è una data: ora puoi ottenere i 1500 euro | La comunicazione è ufficiale

L’INPS ha finalmente pubblicato il calendario per la richiesta del contributo per le sedute di psicoterapia. Scopriamo come approfittarne.

Non tutti lo sanno, ma grazie ad una iniziativa del Governo Draghi, dal 2022 è possibile richiedere un contributo economico per andare dallo psicologo. L’incentivo si rese necessario a seguito dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica conseguenti sia all’emergenza pandemica sia alla crisi socio-economica degli anni successivi.

Anche per il 2023 e per l’anno in corso è possibile usufruire del bonus, per il quale è stato ridefinito l’importo massimo, portato a ben 1.500 €. Il contributo dovrà essere richiesto all’INPS ed usufruito entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza del beneficio.

Prima di vedere quando e come poter presentare la domanda, ricordiamo quali sono i requisiti essenziali per accedere al bonus. Il servizio ha un importo massimo di 1.500 €, valido per 50 € a seduta, ma solo per valori ISEE inferiori a 15.000 €.

L’importo massimo per beneficiario si riduce a 1.000 € – sempre per 50 € a seduta – se l’ISEE è invece compreso tra i 15.000 € e i 30.000 €. Esso scende infine a 500 € per beneficiario quando l’ISEE sta tra i 30.000 € ed i 50.000 €. Con valori ISEE superiori a 50.000 €, il bonus non è erogabile. Ricordiamo inoltre che il bonus viene riconosciuto solamente una volta all’anno.

Presentare domanda per il bonus psicologo

La Circolare INPS n.34 del 15 febbraio scorso specifica le modalità precise per presentare la domanda di accesso al bonus psicologo 2023. Essa può essere inoltrata esclusivamente per via telematica, accedendo – sul portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, o tramite contact center, al numero verde gratuito 803.164.

Il periodo nel quale è attiva la finestra temporale di presentazione delle istanze va dal 18 marzo al 31 maggio 2024. Precisiamo però che questo è il periodo per accedere al contributo per il 2023. Per l’anno in corso, comunica l’INPS, le date verranno precisate successivamente.

L’ottenimento del bonus

Successivamente al 31 maggio prossimo, ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, verrà stilata una graduatoria distinta per ogni regione. A parità di valore ISEE, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Se la domanda viene accolta, al beneficiario verrà comunicato sia l’importo totale di cui egli ha diritto sia il cosiddetto “codice univoco“, da riportare al professionista psicoterapeuta accreditato. L’importo di 50 €, riconosciuto per seduta, verrà accreditato direttamente al professionista da parte dell’INPS, secondo le modalità da questi indicate. L’INPS ricorda che il beneficio è erogabile sino ad esaurimento delle risorse stanziate, che per il 2023 risultano pari a 10 milioni di euro.