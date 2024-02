Facebook e Instagram, denuncia shock “Avete le mani sporche di sangue”: retroscena agghiaccianti

I retroscena sarebbero angoscianti e stanno uscendo fuori solo adesso. Accuse pesanti ai due social più utilizzati da tutti, Facebook e Instagram.

Che i Social siano delle piattaforma particolarmente attaccate e mal viste da parte del mondo intero, questo non è certo una novità. In effetti, non sono pochi gli attacchi sferrati nei confronti di questi social, così tanto amati dagli utenti, ma allo stesso tempo anche odiati da molti.

Certo, dobbiamo ammetterlo, anche chi tanto dice di odiarli, poi alla fine cade nella loro trappola e li utilizza in maniera pressapoco quotidiana. Perchè i social sono una vera e propria dipendenza.

C’è chi ci passa semplicemente il tempo, chi invece, li utilizza per lavorare e non ci riferiamo solo ai moderni influencer, ma anche e soprattutto a tutti coloro che hanno un’attività commerciale e utilizzano i social per vendere i loro prodotti, ad esempio, ovvero, per farsi conoscere da un pubblico che sia il più ampio possibile.

Ma di recente nei confronti dei socia, ecco spuntare una pesantissima accusa. A sferrare l’attacco è stato il Senato degli Stati Uniti, il quale ha rivelato la sua opinione senza pensarci troppo, affermando “i vostri prodotti uccidono” e ancora “avete le mani sporche di sangue“, accuse importanti a cui occorre procedere con un approfondimento.

Cosa sta succedendo?

A scagliarsi contro i cari social sarebbe stato il Dipartimento della Salute e la Hospitals Corporations, i quali avrebbero proceduto depositando un documento di denuncia. L’accusa è piuttosto grave, infatti le piattaforme sono accusate di avere intenzionalmente progettato delle piattaforme per andare a manipolare i più giovani e creare dipendenza.

Insomma, dietro di loro ci sarebbe un lavoro costante che le renderebbe il più coinvolgenti possibile. I bambini e i ragazzi sono sottoposti a un flusso continuo di contenuti non adeguati a loro e in grado di comprometterne la salute mentale.

I retroscena e il contrattacco

La Giustizia del Senato degli Stati Uniti aveva già esposto questo problema e all’evento erano presenti le mamme e i papà di ragazzi adolescenti che presentavano ansia, depressione, autolesionismo e molti altri disturbi della personalità e dell’umore. New York porta avanti la sua crociata per poter ottenere un risarcimento andando a tutelare i minori.

Ma Meta contrattacca dicendo che loro vogliono solo che gli adolescenti abbiano delle esperienze sicure e adatte alla loro età. Lo stesso è stato affermato da YouTube e TikTok.