Vivere senza lavorare, trovata la cifra che ti fa vivere di rendita: forse l’hai già raggiunta

Ecco la cifra che ti permette di vivere senza lavorare.

Vivere di rendita e senza lavorare non è affatto un sogno irrealizzabile.

Quello che è senza ombra di dubbio il sogno di tantissime persone può incredibilmente essere trasformato in realtà grazie ad una strategia precisa e adeguata.

Ciò che occorre è un piano finanziario ed economico che sia il più strutturato e studiato possibile, con le entrate necessarie a vivere senza svolgere alcun lavoro che devono provenire necessariamente da fonti di reddito passive.

Ecco dunque tutte le strategie da seguire per poter riuscire a raggiungere il traguardo del vivere senza lavorare.

Vivere senza lavorare: ecco quanti soldi servono

Per riuscire a vivere senza lavorare è dunque necessario prima di tutto arrivare a costruirsi un sostanzioso reddito passivo che possa garantire serenamente e senza difficoltà la copertura delle proprie spese mensili. Indispensabile risulta quindi cercare di capire quanti soldi siano necessari allo scopo. Per vivere di rendita bisogna contare unicamente sul reddito passivo, ovvero quelle entrate che non derivano da un’attività lavorativa svolta in maniera diretta.

Vivere di rendita è il sogno di numerosi lavoratori ma per riuscire nell’intento è necessario pianificare nel miglior modo possibile i propri investimenti, soprattutto alla luce del fatto che per le entrate provenienti da fonti passive vi è un limite. Per poter capire quanti soldi servano bisogna prendere in considerazione tantissimi fattori, tra cui soprattutto lo stile di vita e le entrate passive. Il tutto senza dimenticare tra le varie cose le tasse, il tasso di inflazione, il margine di sicurezza, la diversificazione del portafoglio e il rischio che si ha intenzione di correre. Supponendo che una persona voglia vivere di rendita per 30 anni con la copertura di una spesa mensile di circa 2.500 euro e con una tassazione sui beni di rendita di circa il 26%, allora il denaro di cui si dovrebbe disporre ammonterebbe a circa 1,2 milioni di euro.

I vantaggi e gli svantaggi del vivere senza lavorare

Il vivere di rendita può portare a tantissimi benefici. Riuscire a vivere senza lavorare può infatti portare ad una considerevole riduzione dello stress e ad una grandissima libertà per via dell’enorme mole di tempo libero a disposizione. Vivendo senza lavorare si è liberi di scegliere la maniera più appropriata di investire il proprio tempo e il proprio denaro dedicandosi a numerose attività relative al tempo libero.

Per quanto riguarda invece gli svantaggi, una persona potrebbe iniziare a sentirsi poco realizzata o motivata per via dell’assenza del lavoro. I fattori negativi sono però anche altri, basti pensare ad esempio all’inflazione che può influire in maniera negativa sul valore dei propri investimenti o anche all’incertezza di rendimenti, in quanto le fonti di reddito passive possono essere soggette nel tempo a cambiamenti e a fluttuazioni.