Lavoro, aggiunti 8 giorni di ferie al calendario: la vacanza te la paga l’azienda | La lista dei fortunati

I dipendenti di una determinata azienda potranno arrivare a godere di ben otto giorni di ferie in più.

I lavoratori fortunati sono nello specifico quelli di UniCredit, che ha l’intenzione di premiare i propri dipendenti con otto giorni in meno di lavoro all’anno.

Una sorta di premio record che fornisce per la precisione la possibilità di convertirne una parte in welfare days, vale a dire un massimo di cinque giornate all’anno che possono però arrivare anche fino a otto.

Gli otto giorni di ferie in più per i dipendenti di UniCredit

Più tempo e maggior riconoscimento per i lavoratori. Questo è ciò cui ha deciso di dare priorità UniCredit, che anche nel 2023 si è confermata come la banca migliore in Italia in termini di rendimento. L’azienda ha dunque messo a punto con la collaborazione dei sindacati una strategia che punta a fornire ai lavoratori un premio che tiene in considerazione i fattori relativi alla flessibilità, al merito e alla partecipazione dei dipendenti ai risultati. Questo quanto dichiarato al riguardo dall’Head of Amministrative Office Ilaria Dalla Riva: “Il risultato che è stato raggiunto è coerente con la politica di remunerazione di UniCredit che punta a redistribuire il valore creato a tutti i lavoratori“.

I circa 37.000 dipendenti dell’azienda avranno dunque la possibilità di convertire l’importo nei cosiddetti welfare days per un massimo di cinque giorni all’anno. A ciò si va poi ad aggiungere quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro che era stato siglato nel novembre del 2023, che porta tra le altre cose anche ad un’ulteriore riduzione di una mezz’ora lavorativa ogni settimana: ciò si traduce in circa tre giorni in meno di lavoro ogni anno, che diventano otto in aggiunta ai welfare days.

Il riconoscimento dei risultati e l’opinione dei sindacati

Con l’accordo che è stato raggiunto con First, Fabi, Unisin e Uilca UniCredit ha voluto fissare una base di 1.610 euro, con un extra dovuto ai grandi risultati raggiunti dai dipendenti. La stessa Ilaria Dalla Riva ha spiegato come i lavoratori abbiano la possibilità di scegliere se fruirne tramite bene o servizi di welfare o se ricevere invece l’importo lordo.

Ad essere soddisfatti della misura che ha scelto di adottare UniCredit per i propri dipendenti sono ovviamente anche i sindacati. Questo ad esempio quanto dichiarato da Stefano Cefaloni, coordinatore Fabi in UniCredit: “Riteniamo che l’impegno profuso da tutte le lavoratrici e i lavoratori per raggiungere i considerevoli risultati del 2023 abbia portato ad un importante riconoscimento economico. All’aspetto economico si aggiunge il potenziamento del perimetro welfare in UniCredit“.