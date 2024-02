Le donne lo fanno meglio, Harvard lo conferma: sul lavoro sono insuperabili | Boom di assunzioni in vista

Si prevede una pioggia di assunzioni grazie all’intervento di Harvard. L’università conferma che le donne lo fanno meglio.

Woman do it better, potremmo dirlo anche in questo modo. Vorremmo affrontare, con te che sei il nostro lettore fidato, un argomento che siamo certi, sarà di grande discussione. Insomma, le solite chiacchiere da bar.

Nell’ultima settimana il popolo italiano si è trasformato da esperto allenatore di calcio a un vero e proprio critico musicale grazie al Festival di Sanremo, ma come sappiamo bene, non finisce qui. Gli italiani sono dei veri e propri tuttologi e guai, se si finisce per contraddirli. Ma quindi di cosa si parla qui? Delle donne a lavoro.

Nel 2024 c’è ancora chi pensa che la donna ha la sua massima realizzazione nella cura della famiglia e nel diventare mamma. Dal canto loro, le donne, non si accontentano di essere mogli e mamme e soprattutto, non si rassegnano a dover chiedere denaro al proprio marito o compagno.

Per conquistare la loro indipendenza sono pronte ad impegnarsi strenuamente, senza dar mai un segno di cedimento. Un impegno che viene ripagato con una preparazione importante per quello che riguarda lo svolgimento del proprio lavoro. Tutto questo per comprende che the woman do it better.

La donna allo stesso tempo è un peso e una risorsa

All’interno di un qualunque ambiente di lavoro la donna è al tempo stesso un peso e una risorsa. Perspicace, in grado di dialogare e di intermediare, la presenza di una donna sembra essere veramente essenziale. Allo stesso tempo però, le donne sono, troppo spesso, considerate un peso.

La donna dovrebbe rinunciare al ruolo di mamma e di moglie per essere una donna in carriera completa. Invece chiede di andare in maternità, si assenta dal lavoro se il bambino poi sta male. Questo è il motivo per cui le donne sono sempre più viste, come un peso, più che una risorsa.

Harvard ci dice la verità

Uno studio specifico dell’università americana ha rilevato come sia importante un buon equilibrio tra uomini e donne, all’interno del CDA di una qualunque azienda. La legge ha previsto che entro il 2026 la quota rosa all’interno dei reparti decisionali raggiunga il 60% delle presenze.

Secondo lo studio, sembra che le donne siano dei direttori molto più attenti, prepararti e competenti. Insomma, non sono timide e sono in grado di cogliere alcune specifiche sfumature che l’uomo non è in grado di compiere.