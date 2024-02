ISEE alto, il Governo penalizza migliaia di famiglie in difficoltà: un errore così grande non si era mai visto

Tantissime famiglie in difficoltà a causa dell’ISEE di questo 2024: pesa un errore del Governo.

Numerose famiglie italiane in enorme difficoltà a causa dell’ISEE.

L’ISEE di questo 2024 risulta infatti essere incredibilmente alto, di sicuro molto di più rispetto a quanto si era visto invece nel 2023.

Il motivo di tutto ciò risiede però in un incredibile errore che è stato commesso dal Governo.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda l’ISEE di questo 2024 e soprattutto sul perché sia così elevato.

L’ISEE 2024 e l’assegno unico

L’ISEE 2024 risulta essere molto alto in quanto sul valore dell’attestazione va ad incidere anche l’assegno unico universale (AUU): motivo di ciò risiede nel fatto che viene considerato l’anno 2022. L’AUU è entrato in vigore proprio a partire dal 2022, precisamente nel mese di marzo: nonostante non faccia reddito, l’assegno unico viene comunque preso in considerazione per quanto riguarda l’ISEE.

L’Assegno unico universale, a differenza ad esempio degli assegni familiari (ANF) che riguardavano soltanto i lavoratori subordinati per cui non si consideravano le detrazioni per i figli a carico, interessa direttamente anche i disoccupati e gli autonomi, per cui il discorso va a toccare un numero molto più elevato di famiglie. L’ISEE più alto va ad influire in maniera negativa sullo stesso assegno unico, abbassando inoltre la possibilità di poter ricevere altri tipi di agevolazioni.

Le possibili mosse del Governo riguardo a ISEE e assegno unico

Il non prendere in considerazione l’assegno unico per l’ISEE era stato auspicato dalla legge delega del 2021 che ha istituito tale misura, ma la decisione definitiva è stata poi rimandata ad un successivo decreto che però alla fine non vi è mai stato: a lasciare la questione da parte è stato il governo Draghi prima e quello Meloni poi, con le famiglie italiane che per la prima volta si sono ritrovate dunque esposte al rischio di veder considerato per quanto riguarda l’ISEE anche l’assegno unico.

Per quanto riguarda gli ambienti della politica ad essersi opposto a tale situazione è stato in primo luogo il Partito Democratico. Da parte sua il Governo sembrerebbe comunque più che disposto a mettersi all’opera per apportare le dovute modifiche in merito al modo di calcolare l’ISEE. A dare conferma di ciò sono stati in prima persona il viceministro dell’Economia Maurizio Leo e la viceministra al Lavoro Teresa Bellucci, che hanno discusso della necessità di non prendere in considerazione l’assegno unico nel calcolo dell’ISEE con il presidente del Forum delle associazioni familiari Adriano Bordignon.