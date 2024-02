Bonus cani e gatti, in arrivo un aiuto per gli animali domestici: cure e medicinali completamente gratis

Sono in arrivo aiuti per tutti coloro che posseggono cani e gatti. Bonus animali, permette di avere medicinali e cure veterinarie completamente gratuite.

Gli amici a 4 zampe ci fanno compagnia, inutile negarlo. Dicono che il cane sia il miglior amico dell’uomo e che invece, il gatto sia un grande opportunista. Sarà vero? Quello che è certo è che, il cane ha bisogno del suo padrone, proprio come il gatto. Entrambi hanno poi l’esigenza di essere curati, di avere cibo e interventi specialistici che gli permettano di vivere in maniera dignitosa.

Purtroppo, allo stesso tempo, chi ha un animale, sa bene che, le cure veterinarie e i medicinali, hanno un costo piuttosto elevato. Per il proprietario di un animale, non è semplice far fronte a tutte le spese che questo potrebbe comportare.

Allo stesso tempo però, rinunciare al proprio animale di compagnia potrebbe essere un enorme dispiacere tanto per una persona piuttosto avanti con l’età, che per i più giovani.

Il bisogno di avere un animale di compagnia, viene in qualche misura incentivato da un bonus completamente nuovo, pensato per una certa fascia di popolazione, che non ha le possibilità economiche di prendersi cura degli animali.

Bonus animali domestici

Per poter giovare del bonus animali domestici, occorre essere in possesso di determinati requisiti che permettono non solo di inviare la domanda, ma anche di vedersela accettare. Il bonus è riservato alla fascia anziana della popolazione italiana. Forse si tratta di quella che maggiormente ha bisogno di un animale di compagnia. A decidere l’entrata in vigore di questo bonus sono il Ministero della Salute e quello dell’Economia e delle finanze.

I due ministeri, in maniera congiunta determinano le modalità con cui il cittadino potrà procedere alla richiesta del bonus e il limite di spesa che può essere coperto con il bonus. Si ricorda che, a determinare l’entrata in vigore di tale misura di sostegno, è stata in primis, la Legge di Bilancio 2024.

Limite di età e di reddito

Per poter beneficiare di questo bonus occorre, soddisfare il requisito dell’età, ovvero, avere più di 65 anni, inoltre, avere un reddito che non superi i 16.215 euro annui. Ovviamente è anche importante che l’animale in questione venga regolarmente denunciato e quindi iscritto all’elenco.

Il bonus è volto a rimborsare quelle che sono le spese sostenute per visite veterinarie, eventuali interventi chirurgici e anche cure mediche specifiche con medicinali appositi.