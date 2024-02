Disoccupazione, tutti i bonus destinati a chi non ha un lavoro: assegni fino a 1500 euro

Sono disponibili assegni fino a 1500 euro per tutti coloro che presentano domanda. Disoccupazione: ecco tutti i bonus a favore dei cittadini.

Per tutti coloro che si trovano in una condizione di disoccupazione, anche per quest’anno sono previsti una serie di bonus che possono aiutarli a superare un momento non molto semplice. La crisi economica non solo ha bussato alle porte dei cittadini italiani, ma le ha sfondate e si è fatta spazio all’interno delle nostre case.

Non sono state poche le aziende che si sono trovate nell’impossibilità di prorogare il contratto di lavoro a coloro che lo avevano in scadenza ed ecco che ci si trova senza lavoro. Purtroppo però, sono anni che la disoccupazione ha preso il sopravvento, tanto sui giovani, quanto gli uomini e le donne sopra i 40 anni. Ma lo Stato si assume la responsabilità di stare al fianco di tali soggetti.

Come lo fa? Semplicemente offrendo una serie di bonus a tali soggetti, che possono superare un momento critico, grazie proprio al governo e ai suoi sostegni.

In un momento in cui, non è più possibile avere accesso al Reddito di Cittadinanza, cancellato dal Governo Meloni, le misure di sostegno al reddito, diventano ancora più importanti, nell’attesa che ci siano nuovi posti di lavoro a breve. Ecco a quali bonus si può avere accesso, nel caso in cui, ci si trovi involontariamente senza lavoro.

Iniziamo dall’Assegno di Inclusione

Iniziamo quindi dal nostro caro e nuovo di pacca Assegno di Inclusione. Questo viene concesso in sostituzione al Reddito di Cittadinanza. No, in realtà no è esattamente così. L’ADI non è il sostituto del RDC, in realtà si propone come una forma di sostegno completamente nuova, di cui possono usufruire solo i nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche particolarmente svantaggiate, all’interno del quale nucleo sono presenti soggetti affetti da invalidità, ultra 60enni e minorenni.

A completare l’Assegno di inclusione l’SFL, ovvero il Supporto Formazione e Lavoro, ovvero 350 euro mensili concessi a cittadini di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un’ISEE inferiore ai 6.000 euro. Si tratta di una misura che dovrebbe favorire la partecipazione a percorsi formativi e progetti per la riqualificazione a livello professionale.

Gli altri bonus

Per coloro perdono il lavoro per motivazioni che sono al di fuori della loro volontà l’INPS ha previsto la Naspi, ovvero, la DIS-COLL, concessa ad alcune categorie di lavoratori. Per poterle ottenere occorre aver accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti. Per gli autonomi invece, si è pensato all’ISCRO, ovvero la cassa integrazione per i professionisti che hanno subito un netto calo del fatturato.

Per chi ha maturato almeno 45 giorni di disoccupazione da lavori di somministrazione, può, invece, inoltrare richiesta per il Bonus SaR. La ALAS, in vigore dal 1 gennaio 2022, in seguito alla pandemia Covid, va ad offrire sostegno a coloro che sono lavoratori autonomi dello spettacolo.