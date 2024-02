Busta paga vuota, lavoratori infuriati in tutta Italia: a febbraio arriva una brutta sorpresa

Brutte notizie per i lavoratori per quanto riguarda la busta paga di febbraio.

Per i lavoratori di tutta Italia sembrerebbero esserci bruttissime notizie per quanto riguarda la busta paga di questo mese di febbraio.

In questo mese alcuni lavoratori rischiano seriamente di ritrovarsi con uno stipendio nettamente più basso, anche e soprattutto per via del numero minore di giorni lavorativi di febbraio.

Quello della riduzione dello stipendio è uno scenario cui tanti lavoratori potrebbero però anche riuscire a sfuggire, con casi in cui la busta paga non va incontro ad alcun tipo di variazione.

Ecco dunque qui di seguito quanto effettivamente i lavoratori corrano il rischio di ritrovarsi alla fine di questo mese di febbraio con uno stipendio più basso.

Stipendio di febbraio ridotto: il sistema a paga oraria

Nel 2024 la riduzione dello stipendio del mese di febbraio potrebbe risultare inferiore rispetto al solito grazie ai 29 giorni invece di 28. Il rischio però resta ugualmente, e ciò dipende anche e soprattutto dal sistema della paga oraria, con il quale la durata effettiva del mese va a contribuire in maniera decisiva sull’entità dello stipendio che viene percepito dai lavoratori.

Con il sistema della paga oraria il dipendente riceve la propria retribuzione per ogni singola ora di lavoro o per ogni singola ora di assenza retribuita come ad esempio festività, permessi retribuiti e ferie. Alla fine del mese vi è dunque una somma delle ore lavorate e delle assenze retribuite. La paga oraria vede dunque una retribuzione rapportata alle ore retribuite: si fa dunque riferimento ad una specifica paga oraria includendo le ore ordinarie e straordinarie così come pure le assenze come competenza o detrazione.

Il sistema a paga mensilizzata

Oltre al sistema a paga oraria vi è anche quello della paga mensilizzata: tale sistema si basa per la precisione su una retribuzione fissa che viene versata ai lavoratori in busta paga ogni singolo mese, senza tener conto della somma dei giorni lavorativi di un determinato mese o delle ore effettive di lavoro. Per quanto riguarda i lavoratori part-time il diritto a questo tipo di retribuzione fissa resta lo stesso, anche se la busta paga sarà inevitabilmente influenzata nel loro caso dall’orario ridotto.

In sintesi, la riduzione della busta paga dovrebbe arrivare alla fine di questo mese di febbraio solo e soltanto per i lavoratori che percepiscono uno stipendio che viene calcolato a ore. Un sistema, questo, che riguarda di solito gli operai, con dirigenti e altri impiegati del settore terziario e del commercio cui spetta invece solitamente il sistema a paga mensilizzata.