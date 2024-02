Colloquio online, con i consigli degli esperti ogni lavoro sarà tuo: alla prossima call presentati solo così

Colloquio online, i consigli top degli esperti. Alla tua prossima call comportati e mostrati così. Farai subito centro!

In un mondo che va sempre più veloce e che è super digitalizzato anche i colloqui di lavoro avvengono in molti casi a distanza. E per realizzarli solitamente si mettono in atto delle call video che sfruttano l’utilizzo di varie piattaforme. Tra l’altro sono pure assai molte utilizzate per le classiche riunioni di ufficio o di redazione per moltissime realtà.

Ovviamente il fatto di dover parlare in questa maniera con la persona che svolge il ruolo di recruiter, dopo che ha visionato il nostro curriculum, non è facilissimo. Certo, forse ai più timidi potrà sembrare una vera manna dal cielo dal momento che durante gli incontri di persona dal vivo faticano e non poco a spiaccicare parola.

Tuttavia ci sono molti aspetti che dobbiamo necessariamente tenere a monito se il colloquio avviene in questa maniera. Per prima cosa evitiamo di utilizzare per l’incontro un tablet, ipad o telefonino. Puntiamo piuttosto al computer. Va benissimo anche il portatile. La cosa importante è che la webcam funzioni bene, così come l’impianto audio e il microfono.

Proviamo tutto con calma e dunque senza mai e poi mai farsi prendere dal panico che, insieme alla fretta, sono decisamente cattivissimi consiglieri, qualche giorno prima. Inoltre quando ci viene comunicata la famosa piattaforma alla quale collegarci notiamo se c’è bisogno di esserci iscritti e collaudiamo anzitempo il suo utilizzo facendo chiamate e videochiamate con amici e parenti.

Colloquio di lavoro, come essere impeccabili alla call

In poche parole vietato farsi trovare impreparati da questi punti di vista. Verifichiamo anche di avere una buona connessione a Internet. Se nel momento del colloquio ci sono altre persone in casa con noi, chiudiamo la porta della stanza dove ci troviamo e chiediamo loro di non fare rumore e di non accedere la televisione e impianti stereo oltre che la radio.

Se non parlassero sarebbe ancora meglio. Come location in ogni caso scegliamo un posto della nostra dimora bello ordinato e pulito, oltre che luminoso. Tuttavia occhio perché anche troppa luce potrebbe stonare e rendere la visuale della nostra persona a chi ci sta parlando decisamente offuscata e poco nitida. E poi facciamo davvero molta attenzione a come ci presentiamo per la call!

Presentati e comportati così, il posto sarà tuo!

Pettiniamoci con cura e vestiamoci in maniera formale a seconda anche del tipo di azienda per la quale ci stiamo candidando. Dunque informiamoci molto bene anche su questa realtà, leggendo tutte le informazioni disponibili che appaiono sul suo sito ufficiale e sui suoi profili Social. Dobbiamo essere gentili ed educati e parlare correttamente la lingua italiana, usando un tono non eccessivamente alto ma nemmeno sussurrato.

Sorridiamo senza eccedere al nostro interlocutore e non interrompiamolo mai. Silenziamo il cellulare ed evitiamo le distrazioni di qualsiasi genere. Concentriamoci al massimo su quel incontro e non parliamo mai male delle realtà con le quali abbiamo lavorato o comunque di altre che conosciamo. Infine, prepariamoci una bella presentazione, in maniera da non trovarci impreparati alla bisogna.