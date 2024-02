Aurora Ramazzotti, i guadagni dell’influencer sono incredibili: presto batterà anche Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti, i suoi guadagni sono elevatissimi. A stretto giro batterà pure la sua mamma Michelle.

Non è stato affatto facile per lei all’inizio essere considerata la figlia di. Il cognome che porta è uno di quelli importanti e che ti fanno immediatamente pensare, come è normale che sia, a uno degli artisti più amati e apprezzati non solo nel nostro Paese e nel mondo. Tra l’altro ha da poco festeggiato i primi 40 anni del brano Una terra promessa con la quale vinse Sanremo Giovani.

Da allora la sua carriera non si è più davvero fermata ed è diventato una star. La sua figlia primogenita, la bellissima Aurora, ama tantissimo pure lei la musica ma ha deciso di non seguire le orme del suo tanto celebre papà a livello professionale. Nonostante ciò, tempo fa, ha incantato il pubblico di Michelle Impossibile con la sua voce cristallina in duetto proprio con il suo adorato genitore.

Emozionata e commossa fino alle lacrime pure la madre che stava conducendo in maniera eccellente il suo show. Con lei Aury, come ama farsi chiamare in segno di lampante affetto da amici e parenti, ha un ottimo rapporto. Non per nulla cercano di trascorrere molto tempo insieme, comprese le classiche feste comandate.

Quest’estate hanno trascorso delle meravigliose vacanze anche perché le prime in assoluto in compagnia del piccolo Cesare che non ha ancora compiuto un anno. Parliamo del figlio primogenito di Aurora, frutto del suo amore con il suo storico compagno. Parliamo dell’affascinante Goffredo Cerza che pare non essere affatto interessato al vasto mondo dello Spettacolo.

Ad esso invece la Ramazzotti è decisamente interessata. A lavorato in passato come co- conduttrice e inviata di svariati programmi . Inoltre pure accettato l’invito di Francesca Fagnani a Belve per raccontarsi. Di recente l’abbiamo vista protagonista di una puntata della seconda stagione di Mamma Dillettante, condotto dalla strepitosa Diletta Leotta.

Qui ha ovviamente parlato della sua esperienza di giovane mamma. La sua, la divina Michelle, l’ha messa al mondo che era poco più che una bambina. Tra l’altro le due hanno partorito nella stessa identica clinica svizzera. Insomma, madre e figlia hanno parecchie affinità. come è normale che sia. Ora pare però che la ragazza, che è una brava influencer, rischi di guadagnare di più della sua genitrice.

A quanto ammonta il suo patrimonio

Non si conoscono per la verità i reali guadagni di Aurora. In ogni caso sappiamo che sia indipendente da tempo e che ami esserlo per indole caratteriale Pare che il suo attuale patrimonio sia lievitato con il trascorrere del tempo. A parità di esso è cresciuta la sua fama e le richieste di averla come testimonial per svariati marchi e realtà è cresciuta.

Si mormora comunque, senza poter dire cifre precise, che possa ammontare a qualche decina di migliaia di euro. Diciamo che basti stimare che un influencer mediamente piccolo possa arrivare a percepire sui 50mila euro all’anno per poter comprendere, essendo lei molto lanciata, che i suoi profitti siano decisamente molto più elevati.