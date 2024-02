Concorso INPS, ricercati 600 diplomati in tutta Italia: per inviare la domandina ti bastano due minuti

Concorso INPS, si cercano più diplomati. Puoi candidarti in due minuti di orologio.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese, non c’è indubbiamente da starsene con le mani in mano e da dormire sonni bei tranquilli su comodi e soffici guanciali. Diciamo pure che le cose migliori da fare sono cercare di risparmiare il più possibile, riuscendo comunque a vivere una vita più che dignitosa e riscoprire le bellezze gratuite che sa regalarci ogni giorno la nostra esistenza.

Parliamo per esempio di una passeggiata al parco o fare delle foto al tramonto con la nostra metà o semplicemente mettersi ad ammirarlo dalla finestra di casa. Altra dritta consiste nel cercare dei piani B, se non addirittura C, per cercare di rimanere a galla, in maniera lecita. E soprattutto non smettere mai e poi mai di cercare lavoro.

Del resto, come recita un famoso detto, nobilita l’uomo e noi ci aggiungiamo, per una questione di assoluta par condicio, pure la donna. Inoltre senza di esso è praticamente impossibile andare avanti. Il problema è che sovente latita. Non per nulla, dati e sondaggi alla mano, sono tante le persone che lo hanno perso o che hanno visto diminuire le proprie ore.

Ciò si traduce in meno soldini a fine mese in busta paga. Ecco perché quando si riceve la lieta novella di nuove opportunità lavorative si inizia a tirare il classico sospiro di sollievo. Tanto più che ora, udite udite, a offrire la bellezza di 600 posti è niente meno che l’INPS. Per accedere alla proposta bisogna solo possedere un diploma di scuola superiore.

Concorso INPS, ricercati più di 600 diplomati

Chiaramente ciò ha rassicurato moltissimi lavoratori che sovente vedono distruggersi i loro sogni professionali non solo per via di un curriculum troppo esiguo ma per il fatto di non possedere una laurea. Certo, anche l’INPS prevede delle assunzioni specifiche per chi la possiede ma ora non ricerca laureati ma solo, lo ribadiamo nuovamente, diplomati.

I posti disponibili sono esattamente 585, dunque parliamo di un numero più che considerevoli e che allarga di certo la platea di persone aspiranti che possono poi essere assunte a tempo indeterminato dall’Ente. Ora chiaramente in molti inizieranno a chiedersi come fare per candidarsi. Ve lo sveliamo noi. Vi basteranno solo 2 minuti di orologio.

Come fare per candidarsi

Basta semplicemente fare un salto metaforico sul sito ufficiale dell’INPS e accedere con le proprie credenziali, con tanto di SPID. A questo punto non vi resta che andare nella sezione dedicata espressamente ai bandi pubblici, dunque cliccare su quello interessato, compilare i dati aggiuntivi e il gioco è fatto.

A quel punto dovrete solo aspettare la data di convocazione per affrontare il concorso. Ovviamente prima di inviare la vostra candidatura vi consigliamo di verificare in che cosa consistano esattamente le varie prove da affrontare, se poi orali o scritte, nonché le materie da studiare per risultare vincenti.