Guadagna 50 euro al giorno stando a casa, il nuovo trend è diventato virale: 20 mila euro all’anno

50 euro al giorno stando semplicemente a casa. Ecco il nuovo trend che tanto va di moda e che ti potrebbe far guadagnare molto denaro.

Lo stipendio non basta proprio mai, questo lo dobbiamo ammettere. Il vero problema è che, la colpa non è dei cari italiani spendaccioni e dalle mani bucate, ma del caro dei prezzi che non si arresta di fronte a nulla. In tale prospettiva per gli italiani diviene indispensabile riuscire a trovare una sorta di piano B.

Curiosando sul web, si scopre che sono moltissimi i nostri connazionali che decidono di svolgere un secondo lavoro. Chi è pratico dei social potrebbe scoprire, ad esempio, che il network è tanto di moda negli ultimi anni. Sì, insomma, la vendita di prodotti online.

C’è chi vende cosmetici, chi prodotti dimagranti, alcuni prodotti per l’igiene della casa e anche abbigliamento e accessori. Chi invece da fare qualcosa manualmente, allora sceglie di mettere in vendita ciò che produce. Sembra che negli ultimi mesi si sia, ad esempio, rivalutato l’uncinetto e le sue creazioni.

Ma per chi non ha intenzione di vendere prodotti e non ha nessun’arte a cui affidarsi, allora la soluzione è una e a proporlo è un nuovissimo trend molto interessante.

Hai una stanza in più? Affittala!

E che faccio mi metto un estraneo dentro casa? Se vuoi guadagnare 50 euro al giorno, sì. Il nuovo trend sarebbe proprio questo. Chi ha una camera in più nella propria abitazione decide di affittarla. In questo modo sfrutta una possibilità che gli viene concessa, senza doversi muovere da casa.

In buona sostanza, negli ultimi mesi, sembra che le case private si stiano sostituendo agli alberghi e alle strutture ricettive. In effetti sono fin troppo care, soprattutto per alcuni viaggiatori. Quindi, perchè non provare un nuovo business? Occorre semplicemente scegliere il proprio target e il modo in cui proporsi sul mercato.

Come farsi pubblicità e alcuni numeri

A seconda ella posizione della propria abitazione, la stanza che si mette a disposizione può essere molto remunerativa. Per farsi conoscere si può decidere di affidarsi a delle locandine pubblicitarie, ovvero concentrarsi sulla pubblicità via web, su piattaforme specifiche come Airbnb o Booking.

I numeri dei guadagni sono poi, presto detti. Considerando un costo medio di 50 euro a notte, in un mese, a seconda di quanto si riesce a riempire la stanza, si ha un guadagno che va dai 200 agli 800 euro al mese. Un ottimo secondo guadagno a cui occorre sottrarre i costi per le utenze, manutenzione e pulizia, oltre alle tasse.