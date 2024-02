500 euro bonus per i precari, finalmente un po’ di giustizia: se soddisfi questi requisiti sono tutti tuoi

In arrivo per tutti i precari della scuola un bonus da 500 euro: occorre soddisfare questi requisiti.

Buona notizia per tutti i docenti precari della scuola che ha a che fare per la precisione con il bonus 500 euro.

Tale bonus per la formazione e l’autoaggiornamento sono stati infatti conferiti anche al personale con il contratto fino al 31 agosto del 2024.

La somma da 500 euro, stando alla misura adottata dal Decreto Salva Infrazioni, verrà attribuita per l’anno 2023 per l’appunto anche ai precari.

Ecco dunque qui di seguito tutto quello che occorre sapere in merito al bonus 500 euro, su come generare i buoni e su dove e come poterli spendere.

Il riconoscimento ai docenti degli anni pre-ruolo

Per quanto riguarda il discorso relativo alla carta docente occorre soffermarsi prima di tutto su tutti quegli insegnanti che si sono visti riconoscere gli anni pre-ruolo. Tutte le somme che sono state ottenute dopo la sentenza favorevole riguardano gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, o più in generale per i due anni successivi all’arrivo dell’accredito.

Ad essere interessati da tale discorso sono anche e soprattutto tutti quei precari con il contratto fino al 30 giugno. Questi ultimi, grazie ad un ricorso, sono riusciti a farsi riconoscere tutte quelle annualità che erano state perdute per il bonus 500 euro per la formazione. Per poter richiedere il bonus Carta del Docente bisogna inoltrare una copia della sentenza al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con l’email che dovrà includere al suo interno il codice fiscale del docente e le annualità per cui è stato riconosciuto il bonus. Infine il Ministero provvederà ad inoltrare la richiesta a Sogei, con quest’ultima che si occuperà di accreditare sul borsello elettronico del docente tutte le annualità che gli spettano.

Bonus 500 euro della carta docente: ecco chi può utilizzarlo

Il bonus 500 euro della Carta Docente ha tantissime utilità. Tra queste vi è ad esempio l’iscrizione a corsi di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, senza dimenticare inoltre l’accesso a corsi post laurea o a master universitari riguardanti il proprio profilo professionale. Di conseguenza, chiunque fosse interessato a prendere parte all’ottavo ciclo del corso di specializzazione del sostegno può fare ricorso al bonus 500 euro per poter pagare il Tfa sostegno. Per questo corso gli insegnanti possono spendere fino a due annualità, ovvero 1000 euro, mentre tutti i supplenti che hanno il contratto fino al 31 agosto potranno invece utilizzare soltanto 500 euro.

Per poter generare il buono il docente deve possedere le credenziali SPID, con la richiesta di un accesso con un livello superiore di sicurezza (OIT) allo scopo di tutelare l’identità digitale dell’insegnante in questione. Tra i dati da inserire vi sono codice fiscale, nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di telefono, indirizzo email, domicilio fisico e domicilio digitale. Selezionando l’opzione Acconsento si otterrà poi l’accesso a tutte le informazioni relative a come creare il buono e su dove poterlo utilizzare, con una lista di tutte le strutture e degli enti presso cui è possibile per l’appunto fare uso della Carta Docente.