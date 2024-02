Assunzioni, migliaia di medici e infermieri ricercati in tutta Italia: un nuovo algoritmo stravolge gli ospedali

Migliaia di possibilità per medici e infermieri in tutta Italia. Un nuovissimo algoritmo cambia le regole delle assunzioni in ambito sanitario.

Sembra che la facoltà di medicina sia la più frequentata in assoluto, non solo in Italia ma anche negli altri paesi della comunità europea. Sono moltissimi i giovani che aspirano a diventare dei brevi medici, ad indossare il camice bianco e assistere i pazienti nel loro percorso di guarigione.

Allo stesso tempo, sono moltissimi anche gli infermieri. Probabilmente la facoltà di medicina e quella di infermieristica sono le più frequentate in assoluto. Ovviamente per i più talentosi trovare lavoro non sarà certo difficile, anzi, sarà un vero e proprio gioco da ragazzi.

Ciò che mette il bastone tra le ruote ai giovani laureati alla ricerca di un impiego nelle professioni sanitari è l’organizzazione della sanità italiana, che non va proprio a favore dell’assunzione dei giovani medici. Non di rado i più talentosi lasciano il nostro paese per cercare fortuna altrove.

Un sistema che come sempre, non favorisce affatto i talentosi e coloro che si impegnano a svolgere una professione nel miglior modo possibile. Sembra che però le cose stiano velocemente ed inesorabilmente cambiando, si sta agendo dall’interno per una modifica tanto attesa.

Finalmente la libertà di scelta

Forse sono in pochi a saperlo ma le ASL, almeno fino a questo momento imponevano un certo tetto spesa che non può essere in alcun modo superato. Cosa vuol dire questo? In buona sostanza, le assunzioni in ambito sanitario dipendevano in maniera preponderante da un certo limite di spesa.

Questo si traduceva, ovviamente, in un numero limitato di assunzioni, per quello che riguarda il settore sanitario. Purtroppo però a risentirne sono come sempre i paziente che si vedevano, spesso, impossibilitati nel sottoporsi a visite e controlli per via di una netta mancanza di personale. Ma finalmente il tetto spesa viene abolito.

Addio tetto spesa

Gli ospedali potranno finalmente stabilire quanti medici ed infermieri servano al loro interno e per ogni reparto al fine di poter assistere nella maniera migliore i pazienti. Un calcolo che avviene in base ai posti letto presenti all’interno della struttura. A calcolare questo numero sarà uno specifico algoritmo che viene ricavato dalla sperimentazione dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Il metodo è stato intanto introdotto in 9 Regioni in via sperimentale, per poi essere ampliato, a seguito dei controlli a tutto il resto del territorio italiano.