ASL, medicinali in regalo per i cittadini: chi ha queste patologie risparmia 5mila euro l’anno | La lista

L’ASL regala medicinali. Per molti cittadini sarà possibile avere una serie di medicinali per alcune patologie senza dover tirare fuori nemmeno un euro.

Da anni ci dicono che curarsi è diventato ormai un lusso. Sarà la verità? A giudicare dal prezzo dei medicinali sembra proprio di si. Eppure un’antica leggenda ci narra che la nostra sanità è gratuita, che sono gli americani quelli che ti fanno pagare per essere curati. Sì, insomma, noi non abbiamo bisogno di alcun assicurazione per avere accesso alle prestazioni mediche.

Però per alcuni medicinali bisogna pagare. Questo mette in difficoltà non poche famiglie che ne hanno bisogno ma, per via di una situazione economica non proprio vantaggiosa, non riescono a far fronte alla spesa.

Ma se vi dicessimo che l’ASL adesso si è messa a regalare farmaci? Sì, avete capito bene. Una lunga lista di prodotti saranno finalmente gratuite, il tutto grazie ad alcuni accorgimenti avvenuti in merito a delle patologie che affliggono una buona fetta di popolazione.

Inutile nascondere che, alcune patologie, almeno fino ad oggi, venivano trattate come malattie di serie B, coloro che ne soffrono devono pagare di loro tasca le cure. Tutto questo oggi cambia e si potrà avere accesso alle terapia senza dover pagare.

Le patologie per cui si potrà avere accesso alle terapie gratuite

2 sono le patologie per cui sarà finalmente possibile avere accesso a terapie gratuite. Finalmente i parenti affetti da tali problematiche potranno avere le cure di cui hanno bisogno. Si tratta di diabete mellito e fibromialgia.

Finalmente sono state approvate delle misure che sono in grado di andare incontro ai cittadini affetti da tali patologie. In particolare sarà possibile beneficiare di alcuni medicinali specifici in maniera gratuita, senza dover pagare veleno il ticket. Una vera e propria rivoluzionerei tutti i cittadini che ne hanno realmente bisogno.

I medicinali che si possono utilizzare

Grazie a questo provvedimento sarà possibile avere alcuni medicinali in maniera completamente gratuita. Per quello che riguarda il diabete uno dei prodotti che potranno essere utilizzati sarà il Baqsimi. Particolarmente utile per i bambini che potrebbero avere difficoltà nella deglutizione o iniezione del glucagone.

A procedere in tale direzione è stata la regione Liguria che si è anche assunta il carico delle cure per la fibromialgia. Un provvedimento che fino ad oggi non aveva mai visto il suo adempimento. Ovviamente, per poter avere accesso alle cure occorrerà essere dotati di apposito piano terapeutico.