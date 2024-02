Truffa del rimborso, ora i figli ti mettono nei guai: se ti arriva questo messaggio non devi rispondere

Quando l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata per truffare: scopriamo le ultimissime in fatto di frodi al cellulare.

Fino a oltre un ventennio fa, il mondo delle truffe telefoniche era tutto concentrato sull’apparecchio fisso di casa. Era infatti molto spesso l’unico mezzo utilizzato per poter chiamare o essere chiamati da qualcuno, pertanto i malfattori di turno non avevano molte alternative.

Con i primi anni duemila e la diffusione degli apparecchi mobili, le frodi telefoniche si sono prevalentemente spostate su quest’ultima tecnologia: essendo il cellulare sempre a nostra portata di mano, diveniva ovvio concentrarvi le chiamate da parte dei malintenzionati.

Ma è con il boom degli smartphone e della connessione costante con la rete che questa tipologia di frode è esplosa, e numerosissime sono diventate le varianti della truffa telefonica. Tralasciando tutto il mondo dei sedicenti call center “commerciali”, vale la pena di elencare, di seguito, alcune tra le truffe più comuni.

Una delle più frequenti e – per certi versi – piuttosto facile da evitare, è quella del singolo “squillo” dall’estero, in genere da paesi quali, ad esempio, Inghilterra (+44) e Tunisia (+216). Se disgraziatamente, poiché incuriositi, si ha la malaugurata idea di richiamare, si viene subito reindirizzati ad un numero a pagamento, che ci svuota il credito e, talvolta, ci fa anche abbonare a servizi costosi non richiesti.

La truffa del parente

La più fastidiosa, invece, è la cosiddetta “truffa del parente“. In tal caso il canale utilizzato non è quello delle chiamate ma delle messaggerie istantanee, dal tradizionale SMS alle più recenti App dedicate a questo servizio: una su tutte, WhatsApp.

Da un numero sconosciuto ci arriva un breve messaggio di testo, apparentemente inviatoci da un figlio o un nipote, il quale ci avverte di aver dovuto cambiare numero per necessità (perché il vecchio cellulare è stato rubato, perso o distrutto) e – dopo un brevissimo scambio di testo – l’ipotetico parente è subito pronto a farci una richiesta di danaro, da bonificare con urgenza.

L’Intelligenza Artificiale e la truffa al telefono

Certo, per cadere nel tranello del truffatore che invia messaggi di testo fingendosi un parente bisogna essere, tutto sommato, piuttosto ingenui.

Diverso è quello che però sta capitando a qualcuno, ossia il ricevere un messaggio audio da parte di un sedicente figlio o nipote, esattamente con la voce del figlio o del nipote! La richiesta, in tal caso è immediata e diretta: ci sono difficoltà urgenti e va fatto subito un bonifico all’IBAN indicato. In realtà, si è scoperto, dietro tali messaggi vocali si cela una delle tante applicazioni dell’Intelligenza Artificiale la quale, grazie ad un campione – recuperato non si sa come – della voce del parente, riesce a replicarla perfettamente e a indurre la vittima in errore.