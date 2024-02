Ristorazione, cercasi 50mila camerieri in tutta Italia: occasione ghiotta per i giovani | Tutto grazie all’AI

Ora anche i ristoranti si avvalgono dell’Intelligenza Artificiale. Permette un livello maggiore di guadagni e più assunzioni.

L’Intelligenza Artificiale sta entrando nelle nostre vite in maniera piuttosto prepotente. Inutile negare che, negli ultimi anni, se ne è fatto un largo utilizzo in quasi tutti i settori. La nostra quotidianità è stata largamente condizionata proprio da tali sistemi. Non sono in pochi a non gradire però, questa invasione di campo.

Occorre però considerare che, l’AI può essere un grande vantaggio nell’uomo, soprattutto per quello che riguarda lo svolgimento del suo lavoro, ma questo vale solo nella prospettiva in cui si sia in grado di sfruttarne i lati positivi. Come spesso succede, i vantaggi sono sempre da ricercare nell’utilizzo delle cose con una certa attenzione e senza esagerare.

Ci sono stati momenti in cui alcuni lavori sono stati minati dall’introduzione dell’intelligenza artificiale nella loro organizzazione. Si era seriamente preoccupati che in molti potessero perdere il proprio lavoro per via di questa implementazione completamente nuova. La realtà è che la stessa Intelligenza artificiale può migliorare la vita quotidiana se utilizzata nella maniera corretta.

Negli ultimi mesi, ad esempio, si è assistito all’implementazione dell’AI all’interno della ristorazione. Sembra che in tale ambito possa essere utile per aumentare il lavoro umano e non per toglierlo.

Un lavoro più efficiente

Negli ultimi mesi del 2023 sono stati molti i ristoranti che, nell’organizzazione del proprio lavoro hanno implementato funzionalità dell’Intelligenza Artificiale, migliorando il servizio. Per questo 2024 sembra che il 73% dei ristoratori abbia intenzione di implementarne le funzionalità.

L’AI in tale ambito renderebbe più semplice l’organizzazione del servizio e aiuterebbe nel sistema di prenotazione dei tavoli, di scelta dei piatti da mangiare. Insomma, un modo più efficiente di gestire la parte dell’accoglienza. Ovviamente non occorre pensare a robot che si aggirano in sala al posto dei cari e vecchi camerieri in carne ed ossa.

Nei social la vera svolta

Probabilmente ben presto ogni singolo ristorante avrà un Social Media Manager di riferimento. Ovviamente questo di affiderà all’AI per migliorare le prestazioni del locale stesso. Cosa vuol dire? Che l’Intelligenza Artificiale sarà di grande aiuto per creare testi e contenuti.

Come in moltissimi sanno, ad oggi non esiste locale pubblico che non abbia la sua pagina social, il suo sito web e non sia presente con mail e messaggi pubblicitari. Un lavoro in cui possono essere aiutati dalla tanto criticata Intelligenza Artificiale che si riprende la sua rivincita.