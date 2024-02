Concorso carabinieri, ricercati 626 lavoratori in tutta Italia: per entrare basta un diploma | È tutto online

Un nuovo concorso mette a disposizione 626 nuovi posti di lavoro: ecco di cosa si tratta.

Un nuovissimo bando di concorso è pronto a mettere a disposizione 626 nuovi posti di lavoro in tutta Italia.

Si sta parlando nello specifico del concorso dei carabinieri 2024, il cui bando è stato da poco pubblicato sul Portale InPa.

Per quanto riguarda i requisiti per poter iscriversi e per poter dunque prendere parte al concorso basta il diploma, con il bando rivolto per l’appunto anche ai civili diplomati.

Ecco dunque tutte le informazioni sul nuovo concorso dei carabinieri 2024 di cui occorre venire a conoscenza, dai requisiti alle modalità delle prove che verranno somministrate.

Il concorso carabinieri 2024: i requisiti per partecipare

Il concorso carabinieri 2024 prevede che si venga ammessi al quattordicesimo corso triennale 2024-2027 per Allievi Marescialli per quanto riguarda il ruolo Ispettori dell’Arma. Per poter ottenere l’accesso al corso di tre anni bisogna però prima aver superato una prova preliminare oltre ad altre di tipo scritto e orale, senza dimenticare ovviamente i test attitudinali e psico-fisici. Nello specifico, a poter partecipare al concorso carabinieri 2024 per 626 posti per il corso 2024-2027 per il ruolo di Ispettori dell’Arma sono i militari dell’Arma dei Carabinieri che appartengono al ruolo dei Sovrintendenti e degli Appuntati e Carabinieri e i cittadini italiani ossia i civili.

I requisiti sono i seguenti: idoneità al servizio militare incondizionato, non aver superato il giorno in cui si compiono i 30 anni, aver ottenuto al termine dell’anno scolastico 2023-2024 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna, non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stati imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. I cittadini italiani devono inoltre aver compiuto almeno 17 anni e non aver superato il giorno del compimento dei 26.

Le prove del concorso carabinieri 2024

Tutti coloro che decideranno di prendere parte al concorso carabinieri 2024 dovranno misurarsi con diverse prove. Inizialmente bisognerà sostenere una prova preliminare che prevede argomenti di cultura generale, di informatica e relativi alla conoscenza delle lingue straniere. Da qui si passa alla prova scritta, che avrà come principale obiettivo quello di accertare la conoscenza della lingua italiana attraverso la somministrazione di 60 domande a risposta multipla. Dopo la prova scritta ecco quella di efficienza fisica e relativa ai test attitudinali e psico-fisici, mentre il test orale verterà su argomenti come storia, geografia e cittadinanza italiana e costituzione. Infine è presente anche una prova facoltativa in lingua straniera.

La domanda per poter partecipare al concorso carabinieri 2024 potrà essere inoltrata solo e soltanto online sul portale concorsi dell’Arma dei Carabinieri andando a selezionare nello specifico il concorso per Allievi Marescialli. Per poter avere accesso alla propria area riservata occorre essere in possesso delle credenziali SPID, e nel corso della procedura bisognerà allegare l’indirizzo PEC intestato al candidato o al genitore di un eventuale minore, il proprio normale indirizzo email e la propria fototessera in formato digitale. La domanda potrà essere presentata fino alle ore 23:59 del 2 marzo 2024.