Aumento di stipendio, il Bonus Maroni regala una busta paga incredibile: ti spetta solo a queste condizioni

Una busta paga veramente incredibile grazie a quello che è noto come Bonus Maroni. Ne puoi usufruire solo a queste condizioni.

In fondo dobbiamo ammettere che è un po’ il sogno di tutti, quello di trovarsi qualche euro in più in busta paga. Peccato che è un sogno e per molti rimarrà tale, considerando i tempi che corrono. Dicono che per via dell’inflazione ci dovrebbero essere degli aumenti, ma al momento non sembra esserci nulla di concreto.

Parlano di bonus e di importi maggiorati in busta paga, anche grazie alle decisioni che sono state prese in sede di approvazione della nuova legge di bilancio. Tra tutte queste dicerie, gli italiani restano alla finestra e ogni mese attendono che qualcosa sia cambiato.

Ebbene, proprio la legge di Bilancio a cui in precedenza abbiamo accennato, ha previsto un bonus in busta paga, che sembra essere in grado di abbattere il cuneo fiscale del 10%, un cambiamento non di poco conto, considerando che questo permetterà di vedere un importo maggiore per quello che riguarda il proprio stipendio.

A permettere tutto questo, quello che è noto come Bonus Maroni. Ma vediamo insieme chi ne può giovare e di cosa si tratta in maniera specifica. Sono molti i lavoratori che lo potranno sfruttare a loro favore.

Cos’è il bonus Maroni

L’incentivo di cui si sta parlando si rivolge a tutti coloro che potrebbero beneficiare della quota 103, ma decidono di rimanere a lavorare ancora. Ricordiamo che la Quota 103 è quella che permette di andare in pensione anticipata nel caso in cui si siano maturati i requisiti essenziali per poterlo fare. Ma purtroppo decidere di andare in pensione anticipata, influisce negativamente sull’assegno pensionistico.

Restare a lavoro, almeno per quello che riguarda l’aspetto economico si rivela essere molto più conveniente. Oltre al miglioramento del coefficiente per quello che riguarda la parte contributiva, si può anche giovare del bonus a cui in precedenza si accennava.

Chi può accedervi

Il bonus Maroni si rivolge a tutti quei lavoratori che entro il 31 dicembre 2024 andranno a maturare quelli che sono i diritti per la Quota 103, ovvero avranno compiuto 62 anni di età e 41 di contributi. Si tratta di un bonus che si avrà in busta paga e spetta solo a coloro che sono lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e altre forme sostitutive.

Chi invece riceve già pensione diretta non ne potrà beneficiare. In buona sostanza, grazie alla richiesta che verrà presentata all’Inps sarà possibile non versare i contributi a proprio carico.