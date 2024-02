Licenziamenti in tutta Italia, scatta la rivolta: 400 lettere già in arrivo per gli ex dipendenti dell’azienda

Fa discutere il caso relativo ai licenziamenti che hanno avuto luogo in un’azienda italiana.

Licenziamenti di massa che hanno colpito quasi 400 persone. Questo è quanto accaduto presso l’azienda Electrolux, una situazione che ha sta portando ad una vera e propria rivolta da parte dei dipendenti.

Per cercare di risolvere questa complicatissima situazione è stato fissato un incontro tra l’azienda in questione e i sindacati per il prossimo 4 marzo.

La speranza è quindi quella di riuscire a giungere ad una soluzione che possa se possibile soddisfare tutti, con un primo incontro che ha avuto luogo a Bologna che non ha portato purtroppo a nulla di concreto.

Ecco dunque cosa sta succedendo di preciso all’interno dell’azienda Electrolux.

Licenziamenti presso Electrolux: l’incontro tra le parti coinvolte

L’azienda Electrolux Italia ha avviato il processo per il licenziamento in massa di ben 373 dipendenti, tra i quali 46 dello stabilimento che ha sede in Susegana a Treviso. Tra le principali cause di ciò il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti nel corso dell’incontro che si è tenuto nella giornata del 7 febbraio a Bologna. Il meeting in questione è stato piuttosto breve ed è durato per la precisione meno di due ore. Tra i risultati ottenuti la decisione di fissare un nuovo incontro per il prossimo 4 di marzo e soprattutto l’avvio della procedura per il licenziamento di massa dei dipendenti.

Electrolux ha manifestato chiaramente la propria intenzione di chiudere nella maniera più rapida possibile questa situazione apponendo un rifiuto al ricorso ai contratti di solidarietà per gli impiegati e rifiutando anche l’ipotesi di un aumento degli incentivi per l’esodo volontario fissati al momento a 72.000 euro. Questi strumenti continueranno però a valere per gli altri 32 esuberi che si vanno ad aggiungere a quelli che sono stati già contabilizzati nel mese di settembre del 2023 a Forlì e a Porcia. La procedura del licenziamento collettivo prevede 45 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo, con i manager dell’azienda che hanno comunque sottolineato l’urgenza e la necessità di gestire i ben 373 esuberi che sono stati individuati in tutta Italia: tra questi vi sono per l’esattezza 199 operai e 174 addetti di staff.

Le difficoltà del settore elettrodomestico

Tra i problemi accusati da Electrolux nell’ultimo periodo vi è senza ombra di dubbio il calo della domanda, che ha avuto un impatto negativo ad esempio sulla produzione di lavatrici nello stabilimento di Porcia presso il quale sono presenti 1400 lavoratori. Ad avere enormi difficoltà è però in generale in questo momento tutto il settore del mercato degli elettrodomestici.

A Susegana in Treviso la domanda di frigoriferi sembrerebbe però al contrario essere aumentata in seguito al minimo storico che si è registrato nel corso del 2023. Il budget per quanto riguarda questo 2024 è di circa 605.000 unità, di cui 45.700 già prodotte durante il mese di gennaio. I vari progetti in merito alla modernizzazione e al miglioramento della produzione sono inoltre già stati confermati, con lo stabilimento di Susegana che conta al momento nello specifico 1204 dipendenti di cui 773 operai.