Lavoro, 5 siti di annunci che nessuno conosce: rimanere disoccupato è impossibile | Ti iscrivi con un click

Restare disoccupati è quasi impossibile se si conoscono questi 5 siti con gli annunci di lavoro. Bastano pochi click.

Il mercato del lavoro è piuttosto ostico, soprattutto negli ultimi anni. I giovani cercano la loro occupazione ma sembra quasi impossibile trovarla. Non sono pochi coloro che, dopo una ricerca estenuante, decidono di mollare e di aspettare, come se le proposte di lavoro potessero bussare alla porta.

Ma come si cerca lavoro nel 2024? Semplice immaginare che, non è di certo pensabile, ad oggi, pensare di cercare lavoro girando in città e lasciando i curriculum in ogni singolo negozio. Sia chiaro, potrebbe anche un metodo efficace, ma non sempre.

Numerosi i curriculum che di anno in anno vengono accumulati dalle aziende per poi essere gettati via. Il motivo? Troppa poca esperienza, troppo giovane, troppo vecchia e via discorrendo. Insomma, trovare lavoro è una mission impossibile a meno che, non ci si affida ad alcune piattaforme che sembra essere veramente una mano santa.

Numerosi i siti web, semplici da utilizzare che permettono di trovare lavoro in maniera molto semplice. Alcuni sono dei grandi alleati sia di chi è alla ricerca della sua prima occupazione, che chi, invece, ha già avuto altre esperienze.

Navigare sul web offre molte possibilità

Nono si tratta di una fase fatta, veramente il web oggi, offre moltissime possibilità che non di fermano di certo al solo shopping online tanto amato da tutti. Il web è il trampolino si lancio con questa realtà completamente nuovo.

Sul web è possibile selezionare le tipologie di offerte di lavoro, quindi anche di stringere velocemente le rosa di quelle che sono le proposte che maggiormente ti sembrano allettanti. Ovviamente è importante sapere su quali annunci di lavoro direzionare la propria ricerca.

Non puoi fare a meno di iscriverti a questi siti

Innanzitutto un professionista che si rispetti deve essere iscritto a Linkedin, la più grande piattaforma professionale che esista attualmente. Ovviamente occorre curate il proprio profilo e rendersi accattivante. Anche Indeed offre numerosi annunci di lavoro tra cui è possibile trovare quello che maggiormente risponde a quello che è il proprio profilo.

Moster invece, permette di consultare le proposte delle grandi aziende. Un sito molto affidabile, che purtroppo solo in poco conoscono. Anche Trovalavoro è molto semplice. In genere qui è possibile trovare annunci che richiedono una certa categoria. Infine Otta sito web n cui le start up stanno trovando la loro dimensione.