Ricerca lavoro, fai la differenza con i consigli degli esperti: nella candidatura inserisci sempre questo dettaglio

Ecco il dettaglio da dover assolutamente inserire in una candidatura di lavoro.

Molte volte chi è alla ricerca di un lavoro non riesce a trovare posizione aperte per il tipo di professione che desidererebbe svolgere.

Nel caso in cui l’annuncio a lungo desiderato tardi ad arrivare un’ottima mossa è però rappresentata dalla candidatura spontanea per una determinata posizione o presso una determinata azienda.

Coloro che hanno trovato l’azienda perfetta che possa fare al caso loro possono fare ricorso a questo utilissimo metodo, proponendosi dunque di propria spontanea volontà.

Ecco quindi i consigli che vale la pena seguire per poter inviare un’efficace e adeguata candidatura spontanea.

Quanto è importante la candidatura spontanea

L’azienda che ci interessa personalmente non pubblica mai offerte di lavoro? La soluzione è costituita dalla candidatura spontanea, che dà la possibilità di mettersi in mostra evidenziando i propri punti di forza e le proprie esperienze di tipo lavorativo e professionale. Con questo tipo di candidatura l’azienda in questione potrà prendere in considerazione il nostro profilo, venendo magari così a conoscenza di un dipendente di cui inizialmente non sapevano nemmeno di aver bisogno.

Per avere successo attraverso questa strategia occorre però ovviamente che la propria candidatura sia accompagnata da un’ottima lettera di presentazione: all’interno di quest’ultima bisognerà essere bravi non soltanto ad evidenziare le proprie esperienze e il proprio curriculum ma anche il perché si è interessati all’idea di poter lavorare per l’azienda alla quale ci si sta presentando.

I consigli da seguire per una candidatura spontanea

La lettera di presentazione di accompagnamento al curriculum deve essere caratterizzata da una forte personalizzazione e deve tra l’altro presentare una struttura ben chiara e definita. Un primo consiglio è quello di citare direttamente all’interno della candidatura l’interlocutore, andando quindi oltre il semplice form di contatto da compilare che si trova quasi sempre sul sito ufficiale delle aziende: occorre per questo riuscire a capire chi sia il responsabile delle risorse umane o della selezione del personale, e in ciò una grossa mano può essere fornita da LinkedIn. Un secondo consiglio è quello di preparare un messaggio che sia breve e allo stesso tempo efficace.

Altra caratteristica di una buona candidatura spontanea consiste nell’identificare chiaramente già nell’oggetto della mail l’area specifica per la quale si ha intenzione di candidarsi, evidenziando invece all’interno del testo le proprie skill principali. Altro consiglio è infine di usare parole che possano riuscire a far presa sul destinatario del testo, convincendo quest’ultimo della necessità di assumere presso l’azienda un profilo professionale come il proprio.