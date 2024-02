CV, scegliere il formato europeo è un errore madornale: hai già perso centinaia di colloqui | Come rimediare

Il formato europeo per il proprio curriculum è un errore madornale. Utilizzando hai perso migliaia di colloqui.

La ricerca di un lavoro è qualcosa di molto più serio di ciò che si possa pensare. Ore e ore passate alla ricerca di un annuncio e poi si finisce per non riuscire ad ottenere il posto, solo per un piccolo, ma madornale errore. Forse non si da al curriculum l’importanza che invece dovrebbe avere.

In fondo si tratta di un foglio che deve parlare di noi, delle nostre competenze, del nostro titolo di studi e di molto altro ancora. Ma spesso si è convinti che sia semplicemente un modo elencare tutti i lavoro svolti prima di candidarsi per quella specifica posizione ed ecco che qui sorgono le problematiche.

Nella maggior parte dei casi si utilizza il formato europeo, anzi si è in una qualche misura convinti che sia il migliore in assoluto, ecco, non è affatto vero. Anzi, se hai sempre utilizzato questo scherma, con ogni probabilità hai perso moltissime possibilità di trovare un impiego.

Il modello europeo del vostro curriculum è piuttosto impersonale, un documento che sembra quasi avere una funzione esclusivamente burocratica e proprio questo vi impedirà di avere successo in un colloquio di lavoro. Ma vediamo quali sono gli aspetti negativi del modello Europass.

Un modello troppo schematico

Lo moderne aziende sono alla ricerca di personale spigliato e dinamico, purtroppo il curriculum in formato europeo, in alcun modo offre questa specifica idea del candidato. Si tratta di un modello pre impostato e questo limita e non poco, nella descrizione di quelle che sono le proprie competenze.

Uno schema che si presenti troppo rigido, non permette in alcun modo delle modifiche, che invece potrebbero essere determinanti. Senza considerare che, se si procede con delle modifiche ci si potrebbe trovare di fronte a degli errori che rendono il curriculum illeggibile.

Gli altri problemi di questa forma di curriculum

L’altro grande difetto di questo modello di curriculum è l’ordine in cui le informazioni vengono proposte. Se il soggetto che lo ha compilato non ha maturato sufficiente esperienza, finirebbe per essere sminuito. Inoltre in tale formato si lascia poco spazio per le descrizioni, all’inserimento delle motivazioni, dei risultati fino a quel momento raggiunti e gli obiettivi a cui si aspira.

Insomma, un curriculum di questo genere non permette di distinguersi e di dare il giusto peso alle informazioni che sono in esso contenute.