Ricerca lavoro, per farti assumere devi fare la differenza: con questo trucco dei recruiter ti vorranno tutti

Se sei alla ricerca di lavoro, sappi che l’unica scelta che hai è quella di fare la differenza. I recruiter vorranno proprio te.

È capitato ad ognuno di noi di doversi mettere alla ricerca di un lavoro. Si inviano migliaia e migliaia di curriculum al giorno, per riuscire ad attirare su di se quelle che sono le proprie capacità, la propria preparazione, titolo di studio ed esperienza regressa. Non è certo semplice farsi notare in un mare di squali.

Un curriculum perfetto non è certo sufficiente per riuscire a farsi notare. Considerando la difficoltà che tutti hanno nel trovare lavoro ad oggi, è ovvio che la concorrenza sarà veramente spietata. Cosa può convincere le aziende a scegliere te e non altri? Sicuramente la specializzazione.

Siamo in un momento in cui, più si è specializzati e più è semplice riuscire a trovare un’occupazione. Le aziende non vogliono più gli operai generici, ma personale che sia in grado di svolgere le proprie mansioni in maniera perfetta ed efficiente, oltre che produttiva.

Un grande aiuto ti arriva dalla lettere di presentazione. Inviare il proprio curriculum da solo, senza altra indicazione indica ben poco per quello che riguarda la tua personalità e le tue propensioni. Allora che ne dici di scrivere la perfetta lettera di presentazione?

Perchè inserire un lettera di presentazione

La lettera di presentazione ti aiuta a mostrare chi sei, a parlare di te stesso a farti in qualche misura conoscere dall’azienda a cui ti presenti. Proprio per questo motivo si rivela indispensabile scriverla nella maniera corretta, evitando quelli che sono i più comuni errori nella sua struttura.

Si inizia quindi con l’intestazione in cui inserire il proprio nome e i propri dati, oltre all’indicazione dell’ufficio o del soggetto alla cui attenzione deve essere posta la lettere. Si prosegue poi con un’introduzione, in cui si dichiara qual è la posizione per cui si candida. Nel corpo si spiega il motivo per cui si sarebbe felici di lavorare per quell’azienda e in fine si conclude andando a rimarcare quelli che sono i propri punti di forza.

Gli errori da non commettere

Nella stesura della lettera di presentazione è importante innanzitutto non essere prolissi. Deve essere breve e coincisa, al massimo di 300 parole, non di più. Inoltre non si deve essere formali, perchè altrimenti si finirebbe per annoiare chi legge. Mai e sottolineiamo mai, utilizzare un modello standard, il tocco personale è indispensabile.

Nella lettera occorre sottolineare la propria professionalità senza mai esagerare. Infine è importante eliminare tutto ciò che non è affatto necessario.