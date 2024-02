Corsi gratuiti per giardinieri, con queste competenze l’assunzione sarà immediata | Chi può partecipare

Sono aperti i corsi gratuiti come giardiniere, con queste competenze specifiche trovare un’occupazione sarà un vero e proprio gioco da ragazzi.

Il mercato del lavoro ci vuole specializzati, questa è la realtà. Con il passare degli anni l’operaio generico andrà via via scomparendo per lasciare spazio a figure altamente preparate in una specifica mansione. Questo da una parte dovrebbe aprire a un maggior numero di posti di lavoro e dall’altra però richiedere a coloro che sono alla ricerca di un’occupazione di formasi.

Chi non si forma, si ferma, questa una delle frasi tipiche, che si possono leggere sui social ed è assolutamente vero. Ad oggi non pensare alla propria formazione è un grande errore.

Numerosi sono i corsi di formazione a cui si può prendere parte e grazie al quale sarà possibile trovare un lavoro che sia anche soddisfacente. Perchè accontentarsi di un impiego qualsiasi quando si può avere l’occupazione che da sempre si sogna. Perchè quello che serve è forse ambizione e voglia di fare.

Controllando tra i corsi di formazioni a cui si può prendere parte ce ne sono alcuni veramente interessanti, ma soprattutto gratuiti, il che, considerando il crescente costo della vita, non è certo da sottovalutare. Tra di essi, il corso da giardiniere.

Impara l’arte….

Come si dice? Impara l’arte e mettila da parte giusto? Non c’è nulla di più vero. Non c’è corso di formazione che non sia utile per la propria carriera. Quello che oggi viene proposto è un corso al cui termine viene rilasciato un attestato di qualifica professionale.

Per prendersi cura di un giardino, ci vuole amore, ma ci vuole anche maestria, oltre alla conoscenza di quelle che sono le caratteristiche di piante e fiori, quando è il momento di potare e concimare, quando e quanto innaffiare. In questo 2024 sembra che la professione del giardiniere sia stata rivalutata e sono numerosi i corsi di formazione per diventarlo.

Gli enti organizzatori

I corsi gratuiti per diventare esperti giardinieri sono molti e sono organizzati soprattutto nella regione Lazio. Alcuni enti propongono i loro corsi di formazione completamente sovvenzionati dallo stato. In particolare ad organizzare corsi di questo genere sono CNOS Fai, CNA Sostenibile e Innovazione e Risorse.

Lo scopo dei corsi è quello di formare dei profili professionali che siano competenti nel loro lavoro, ovvero nella gestione degli spazi verdi non pubblici, ma anche privati e di grandi dimensioni. Un modo per dare valore all’aspetto paesaggistico.