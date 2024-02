Colloquio di lavoro, per fare colpo devi rispondere solo così: rimarranno a bocca aperta | Il contratto è già tuo

Ecco come riuscire ad affrontare al meglio un colloquio di lavoro.

Quella del colloquio di lavoro è una prova che tutti prima o poi sono tenuti ad affrontare.

Oltre a quei fortunati che riescono magari ad avere successo al primo tentativo vi sono anche tante altre persone che devono avere a che fare spesso e volentieri con dolorosi rifiuti.

Un colloquio di lavoro andato male può essere dovuto a numerosi fattori, come ad esempio il mostrare i tratti meno positivi della propria personalità o farsi trovare impreparati sulla domanda relativa ai propri punti di forza o di debolezza.

Ecco dunque qui di seguito consigli che vale assolutamente la pena per quanto riguarda il modo migliore di affrontare un colloquio di lavoro.

Come presentarsi a un colloquio di lavoro: i consigli

Durante un colloquio di lavoro ci si ritroverà quasi sempre a dover affrontare la domanda riguardante i propri punti di forza e di debolezza, specialmente quando si tratta di organizzazioni non profit. La personalità e il carattere di un candidato interessa in particolare ai recruiter, che hanno tra i loro principali interessi quello di valutare il modo di rispondere della persona che si ritrovano di fronte.

Quando si parla dei propri punti di forza ad un colloquio di lavoro è di vitale importanza fare riferimento a concetti come ad esempio quelli di creatività, leadership e lavoro di squadra. Tra i consigli da seguire quando ci si sta concentrando sui propri pregi vi è quello di non apparire eccessivamente sicuri di sé, ma importante è anche parlare dei risultati personali che sono stati raggiunti in passato. Non guasta infine mostrare umiltà, facendo dunque sempre e comunque attenzione a non sembrare troppo arroganti.

Cosa evitare durante un colloquio di lavoro

A questo punto si arriva al discorso riguardante i difetti. Una prima mossa è quella di chiedere un giudizio alle persone più vicine come amici e parenti: spesso infatti ciò che possiamo credere di noi stessi può anche non corrispondere propriamente alla realtà dei fatti, motivo per cui è importante chiedere un parere a tutte quelle persone che conoscono meglio ogni singolo lato del nostro carattere.

Quando si parla dei propri punti deboli o comunque dei propri difetti bisogna comunque non esagerare in negativo, evitando quindi di denigrare sé stessi in maniera eccessiva. Una strategia adatta potrebbe quindi consistere nell’ammettere di avere un problema o di non essere comunque il massimo in un determinato ambito, ma non guasta neppure essere il più sinceri possibile in merito ai propri limiti.