Fondo pensione, ora ancora più conveniente: i nuovi tassi al rialzo ti renderanno ricco | Approfittane subito

Ora avere un fondo pensione è ancora più conveniente. I tassi che sono in netto rialzo spingono ad approfittarne subito.

Siamo di nuovo qui per parlare di pensioni, un tema che è sempre caldo non solo per chi è già pensionato, ma anche per i lavoratori che stanno pensando al loro lavoro futuro. Il dibattito sull’assegno pensionistico va avanti da molto tempo. Sono tutti concordi nel dire che non sia affatto sufficiente per poter vivere in maniera tranquilla e in alcuni casi dignitosi.

Questo è il motivo per cui non sono in pochi a credere che la scelta migliore possa essere quella di un trattamento pensionistico integrativo, quindi un fondo, che, nel momento in cui si smette di lavorare permette di avere una somma extra di cui godere.

Fino a qualche mese fa, i fondi pensionistici erano stati accantonati, perchè i tassi non erano affatto convenienti. Invece sul fine del 2023 sembra che la previdenza integrativa ha riconquistato un certo sprint e ha iniziato ad attirare numerosi cittadini.

Un cambiamento radicale questo, che permetterebbe a tutti pensionati di avere qualcosa in più. Di diventare ricchi? In realtà non proprio, ma di vivere una vita più tranquilla, sicuramente quello sì.

L’andamento della previdenza complementare

A vigilare sull’andamento della previdenza complementare ci pensa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ovvero il Covip. Proprio da tale ente sarebbero arrivate le specifiche per quello che riguarda le risorse destinate alle prestazioni e ci dicono che avrebbero superato i 220 miliardi con una crescita di più dell’8% rispetto alla fine del 2022. In buona sostanza, gli italiani si stanno muovendo per la loro pensione, sopperendo al compito che non viene svolto dal caro Governo impegnato in altro.

222,6 sono i miliardi che vengono destinati a forma di previdenza complementare. Un incremento che per più della metà viene destinato a titoli in portafoglio, per il resto va ad alimentare i flussi contributivi al netto delle uscite. A rendere possibile questa crescita sarebbero i rendimenti in netto aumento.

Le cifre dei rendimenti

Quindi la fine del 2023 si è caratterizzata per un netto trend in aumento per quello che riguarda le forme pensionistiche. I risultati sono stati tutti positivi, con valori molto più elevati rispetto a quelli che erano stati inizialmente previsti.

Per quello che riguarda i comparti azionari, si registrano dei rendimenti pari al 10% in più. Molto più contenuti sono invece i rendimenti dei comparti obbligazionari e garantiti.