Crisi, italiani sempre più poveri: parte l’allarme “crollo molto preoccupante” | I dati sono drammatici

Gli italiani sono sempre più poveri e a dircelo sono i numeri della crisi. Un crollo che fa preoccupare veramente tutti.

Sono ormai diversi anni che si parla di crisi economica. Un problema che tocca ogni singola famiglia da molto vicino, ogni singola persona che fa i conti ogni giorno per riuscire ad arrivare a fine mese. Un problema non di poco conto, non solo sotto il profilo economico, ma sotto diversi punti di vita.

Gli italiani sono noti come un popolo di rispamiatori, di persone che oltre ad affrontare le diverse spese, riuscivano ad avere un piccolo gruzzoletto da parte, che permetteva loro, di affrontare le spese impreviste. Quest’ultime poi, dobbiamo ammettere che non mancano mai, soprattutto all’interno di una famiglia, che sia o meno numerosa.

In parole molto semplici, la ricchezza che era già piuttosto scarsa, continua a calare in questi mesi, forse in questi anni. No, non è qualcosa che si dice così per dire, ma è la realtà, non piacevole, ma sicuramente la realtà e a dircelo sono i numeri statistici.

1,7% era la diminuzione che la ricchezza di noi italiani aveva affrontato nel 2022, oggi siamo arrivati al 12,5%. Dati che sono veramente preoccupanti. Occorre trovare una soluzione valida.

Avere una casa non vuol dire essere ricchi

Ebbene sì, fino a non molto tempo fa, si aveva la certezza che avere una casa si traducesse nell’essere ricchi, ovvero nell’avere da parte una parte di denaro che che può essere utilizzata per coprire le eventuali spese di un mutuo, insomma anche una garanzia, ovvero, quello che chiedono le banche per concedere un mutuo.

Insomma, essere i proprietari dell’abitazione in cui si vive, non è più sinonimo di ricchezza, anzi a volte è esattamente il contrario. Questo è forse, anche il motivo per cui il mercato immobiliare, come tutti gli altri, è in netta crisi in questi anni.

La realtà è che siamo sempre più poveri

La realtà a cui non ci dovremmo rassegnare è che noi italiani siamo sempre più poveri. Cerchiamo di nasconderlo, come se questo fosse sufficiente a non renderlo evidente, ma c’è ben poco da fare, in realtà. Gli italiani non riescono a risparmiare e anzi, per loro è difficile arrivare a fine mese. Ecco per quale motivo c’è un crescente accesso agli ammortizzatori sociali.

Il tutto sarebbe dovuto all’inflazione, iniziata nel 2021 e che continua a mietere vittime in maniera inarrestabile. Si spera comunque in una controtendenza.