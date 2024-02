Bonus salute, oltre questa età è tutto gratis: non se lo aspettava nessuno | Chi può approfittarne

Passata una certa età è possibile usufruire del bonus salute: ecco chi ne può beneficiare.

Raggiunta una certa soglia di età è possibile godere del bonus salute.

Si tratta di un bonus che permette di beneficiare di spese mediche totalmente gratuite, un discorso che vale però anche per le visite.

Nello specifico, questo vantaggio spetta a tutti coloro che hanno superato i 60 anni di età, il che conferma come la normativa presti particolare attenzione anche e soprattutto alle persone più fragili.

Per evitare che molti cittadini arrivino a trascurare la propria salute e le proprie condizioni fisiche sono dunque previste misure come per l’appunto quella del bonus salute.

Cos’è il bonus salute per gli over 60

Arrivati ad una certa età bisogna inevitabilmente prestare grande attenzione al discorso riguardante la salute, con la pensione che spesso e volentieri non permette di affrontare con facilità le spese di tipo medico. In tal senso fondamentali risultano le misure che hanno a che fare con bonus e agevolazioni mediche, con le spese sanitarie che oltre i 60 anni finiscono praticamente con l’azzerarsi. Una misura, quella del bonus salute, che ha anche lo scopo di prevenire il sorgere di malattie e patologie di vario tipo e che prevede numerosi vantaggi.

Il bonus over 60 per la sanità prevede come primo grande vantaggio quello dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario: coloro che hanno compiuto 65 anni e che si ritrovano con un reddito inferiore a 36.151,98 euro possono godere di sanità pubblica gratuita. Ciò vale come accennato poco sopra anche per le visite mediche così come pure per altri ambiti come quelli relativi alle visite di laboratorio e all’acquisto dei farmaci. Il bonus viene quasi sempre riconosciuto in automatico dall’Agenzia delle Entrate, ma può anche capitare che la ASL di competenza non abbia dati aggiornati: in questo caso la persona interessata può presentare una richiesta a quest’ultima entro il 31 marzo di ogni anno.

Bonus salute over 60: l’esenzione dai ticket pronto soccorso

Chi ha raggiunto i 65 anni di età è esentato anche dal pagamento dei ticket pronto soccorso, che per le persone in codice bianco ammonta a 25 euro. Chi può godere del bonus salute non deve pagare tale ticket, con l’esenzione che spetta tra l’altro anche a coloro che hanno meno di 14 anni.

L’esenzione dai ticket pronto soccorso richiede soltanto un requisito di tipo anagrafico, motivo per cui non sono da considerare in questo caso questioni riguardanti il reddito. Per poterne godere la persona interessata deve semplicemente esibire un documento di identità che attesti la propria età.