Concorsi, ne esiste uno che passi a occhi chiusi: così ottenere il posto fisso è un gioco da ragazzi

Tra i concorsi che si possono sostenere ce n’è uno che si supera sicuramente. In questo modo il posto fisso è un gioco da ragazzi.

I concorsi pubblici offrono un’ottima possibilità a tutti coloro che sono in cerca di un impiego. Il mercato del lavoro sta cambiando radicalmente e questo cambio è passato attraverso una serie di step che, in alcuni periodi, ha reso quasi impossibile riuscire a trovare un lavoro che fosse stabile.

Per molti anni si è parlato della difficoltà di trovare lavoro in Italia. Molti i ragazzi che, terminato il liceo, non avevano la minima idea di quello che possano fare, consegnavano centinaia e centinaia di curriculum ma nessuno li chiamava mai. Una storia che abbiamo sentito ripetere spesso.

La risposta che il mercato del lavoro ha dato, è la ricerca di figure sempre più specializzate. Individui che hanno seguito una formazione specifica per riuscire a raggiungere il posto da loro ottenuto. Questo è successo perchè oggi il mercato del lavoro è estremamente vasto e ha bisogno di persone che sappiano far bene il proprio lavoro.

Poi a trovare un posto e un’occupazione, di pensano i concorsi pubblici. Alcuni sembrano essere veramente impossibili, altri invece, sono molto semplici da affrontare.

Il concorso come anticamera al posto fisso

La verità sembra proprio essere questo. I concorsi sono l’anticamera al posto fisso. In genere a quando si supera una certa selezione, questo è quello che si ottiene, un contratto a tempo indeterminato, che offre finalmente una posizione lavorativa stabile. Un risultato che non è proprio semplice da raggiungere.

Ma cosa rende una prova di questo genere semplice? Innanzitutto la tipologia di prove che si deve superare affinchè si possa vincere un concorso. Dal 2021 la riforma del sistema ha colpito anche le amministrazioni che possono assumere, semplicemente a seguito della prova scritta.

I concorsi semplici da superare

Per dire che il concorso è semplice, occorre innanzitutto controllare il rapporto tra i posti di lavoro disponibili e le domande presentate, le prove devono essere semplici e i requisiti non particolarmente restrittivi. Molti sono i concorsi che rispondono tali criteri, come ad esempio quelli come volontari nelle Forze Armate, che sono spesso aperti a un gran numero di candidati.

Altri concorsi che è facile superare sono quelli per entrare nelle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, come collaboratore scolastico a tempo determinato. Ma il concorso più semplice che si possa fare è quello disciplinato dall’art 16 della legge n. 56 del 1987, destinato a disoccupati, richiede solo la licenza media.