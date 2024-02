Se cerchi un’auto nuova evita questa marca, te la rubano in un attimo: migliaia di persone si sono già pentite

Se stai per acquistare una nuova auto ti consigliamo di evitare proprio questo. Sembra che sia la vettura più ambita dai malintenzionati.

Forse è una caratteristica che in pochi valutano nel momento in cui si acquista una nuova automobile, ma nel 2024 sembra che si debba tener conto anche di questo. Quindi quando si pensa all’auto nuova che si vorrebbe acquistare, occorre tener conto anche del tasso di furto che proprio quella vettura presenta.

Certo non è semplice, ma forse in modo molto semplice, controllando le classiche statistiche che si possono trovare anche sul web è possibile avere un resoconto dettagliato di tutto questo.

Perchè negli ultimi mesi i furti di auto sembrano essere aumentati e non di poco. Se per un certo periodo c’è stato una sorta di diminuzione di quelli che erano i ladri che attaccavano le auto, oggi siamo di nuovi di rialzo. Non sappiamo bene se questo sia dovuto, alla crisi economica o a una qualsiasi altra motivazione, ma purtroppo il problema permane.

I dati della polizia parlano chiaro e sono anche in grado di dirci che, ci sarebbe un’automobile che risulterebbe essere la più rubata di tutte. Ma la notizia peggiore, forse, non è questa, ma è che, ad essere la più rubata è una vettura quasi insospettabile. Ecco di quale si tratta.

I trucchi più utilizzati e come difendersi

Moltissimi sono i trucchi messi in atto da coloro che decidono di rubare le automobili. La più utilizzata sembra essere quella della bottiglietta d’acqua. Come funzione? Semplicemente i malintenzionati pongono una bottiglietta d’acqua vuota tra il passaruota e il pneumatico. Quindi partendo l’automobilista sente un rumore strano e scende dall’auto, proprio in quel momento il ladro entra in azione e ruba la macchina.

In più di un’occasione i ladri fanno leva proprio su quelle che sono le disattenzioni dell’automobilista. Difendersi non è certo semplice, è utile non allontanarsi mai dalla vettura lasciandola aperta o non parcheggiare in luoghi particolarmente isolati. Potrebbe poi essere utile non acquistare questa vettura.

La più desiderata

Chi lo avrebbe mai detto? La Fiat Panda è l’auto più desiderata dai ladri di automobili. Sì, proprio la piccola utilitaria di casa Fiat è anche la più rubata, oltre che la più venduta in Italia.

Strano a dirsi, ma sembra che sia facile preda dei malintenzionati. Il motivo? In realtà non possiamo dirlo con certezza. Forse proprio il gran numero di modelli che sono presenti in strada la rendono più appetibile.