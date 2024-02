Masterchef, svelato il patrimonio del giudice Bruno Barbieri: è il più ricco di tutti | Stipendio stellare

Il giudice di Masterchef Bruno Barbieri è quello che guadagna più di tutti. Il suo patrimonio? Una vera e propria fortuna.

Se diciamo chef e conduttore televisivo chi viene in mente? In realtà siamo certi che siano molti i nomi a cui l’idea potrebbe andare. Ma noi ci riferiamo al più bolognese degli chef, un imprenditore, un uomo con un gran numero di stelle Michelin a fargli compagnia.

Sì, insomma, stiamo parlando proprio di Bruno Barbieri. In che veste lo conosciamo? Forse come giudice di Masterchef, oppure come imparziale presentatore di 4 Hotel. In entrambe i casi il buon Barbieri mette in mostra tutta la sua preparazione per quello che riguarda, sia il mondo della ristorazione che quello dell’hotellerie.

Il suo per la cucina è un amore veramente incondizionato, che ha coltivato di anno in anno tralasciando da parte anche se stesso e gli affetti, proprio come ha dichiarato in una recente intervista. Ma questo non gli ha di certo tolto l’entusiasmo per quello che fa.

Un perfezionista, sempre attento ai dettagli, non si lascia sfuggire assolutamente nulla e da buon bolognese, quando si tratta di pasta fresca, non manca di cercare la perfezione. I ragazzi di Masterchef lo temono, i suoi colleghi, lo stimano.

I suoi ristoranti sono sempre in sold out

Nel 2016 ha perto 2 ristoranti il Fourghetti e l’Arquade, ma poi Masterchef lo ha voluto alla sua corte ed ecco che ha indossato i panni del giudice intransigente, senza lasciare da parte la sua amata cucina. Non è certo un caso se i suoi locali sono sempre pieni, con moltissimi clienti che non vedono l’ora di conoscere lo chef dal vivo.

Ma intanto il buon Barbieri, costruisce anche la sua immagine televisiva, ricordando che l’una va a braccietto con l’altra. La notorietà in TV gli ha permesso di incrementare il numero di avventori all’esterno. Quindi, a quanto ammonta il suo patrimonio?

Ma quindi a quanto ammonta il patrimonio dello chef?

Negli ultimi anni la fortuna del giudice di Masterchef è di gran lunga lievitata. I suoi intorti arrivano da Masterchef, ma anche da 4 Hotel, oltre che ovviamente, dai suoi locali.

Insomma, calcolatrice alla mano, sembra che la fortuna che ogni anno lo chef si porta a casa, si aggiri intorno agli 800 mila euro. Basta pensare che per ogni puntata di Masterchef ha un introito di 5 mila euro, senza considerare gli sponsor ed altri piccoli ingressi di denaro.