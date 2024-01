Threads, l’applicazione del momento ti fa diventare ricco in pochi giorni: puoi già dare le dimissioni

Ecco come l’applicazione Threads può fati diventare ricco in brevissimo tempo.

L’applicazione del momento è senza alcun dubbio Threads, il nuovo social network di Meta.

La sua popolarità sta crescendo nel corso di quest’ultimo periodo sempre di più e a certificarlo sono i numeri: raggiunta infatti la soglia dei 100 milioni di iscritti nel giro di meno di una settimana.

In tanti tra gli utenti che vi si stanno approcciando si stanno ora chiedendo se sia possibile riuscire a fare soldi attraverso Threads.

Per fare ciò è necessario adottare strategie ben precise, cercando di sfruttare il potenziale e le opportunità di questo social nel momento in cui questo rappresenta ancora una novità. Ecco dunque qui di seguito alcuni consigli.

Come riuscire a fare soldi con Threads

Il primo modo per cercare di fare soldi con Threads è ovviamente quello di cercare di attirare sul proprio profilo il maggior numero possibile di follower. Un profilo che può contare su un grande numero di follower finisce inevitabilmente con l’attirare anche l’attenzione delle aziende in cerca di sponsorizzazioni importanti per i propri prodotti. Importante è poi mantenere il proprio profilo attivo postando con regolarità contenuti che siano interessanti per i follower: su Threads si possono condividere non solo immagini ma anche contenuti di tipo testuale e video.

Ad avere un vantaggio possono poi essere tutti coloro che si ritrovano con numerosi follower già su Instagram: durante la fase di registrazione all’utente viene chiesto infatti di seguire su Threads gli stessi profili seguiti su Instagram. Un ulteriore modo per costruirsi in modo piuttosto rapido una community è anche quello di invitare i propri follower attraverso le altre piattaforme social o lasciare il link al proprio profilo di Threads nelle bio di TitTok o di LinkedIn.

Alcuni consigli per poter guadagnare con Threads

Una volta costruita una community numerosa fare soldi su Threads risulterà molto più semplice. Molto utili in tal senso risultano essere i video e le immagini, che devono essere accompagnati il più possibile da didascalie accurate. Un primo consiglio per guadagnare con Threads consiste dunque come già detto nell’iniziare a postare fin da subito contenuti. Un secondo è invece quello di essere il più possibile trasparenti in merito anche e soprattutto alla sponsorizzazione di contenuti, nonostante il fare soldi tramite social sia oggi considerato piuttosto normale.

Un terzo consiglio è però proprio quello di non esagerare con le sponsorizzazioni, anche in modo da non attirare l’antipatia da parte dei follower. Un quarto e ultimo consiglio consiste infine nel concentrarsi non tanto sulla quantità quanto sulla qualità: post interessanti attirano molto più facilmente sia i follower che le aziende, ed è importante per un contenuto che la qualità di un audio o di un video sia il più possibile elevata.