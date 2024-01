Bonus lavoro 2024, 1000 euro per chi va in ufficio: grazie a lui torni in salute e salvi il pianeta

Per chi decide di tornare in ufficio ci sono ben 1000 euro di bonus. Lo chiamano Bonus Lavoro 2024. Per la propria salute e quella del Paese.

Negli ultimi anni il mondo del lavoro è di molto cambiato. Inutile negare che in effetti sono cambiate le modalità con cui il lavoro di ognuno di noi viene svolto. A cosa si deve il cambiamento? Probabilmente a moltissimi fattori.

Innanzitutto occorre considerare l’enorme sviluppo tecnologico che ha letteralmente investito tutta l’Italia. Si parla di Intelligenza Artificiale, dell’implementazione sempre maggiore di una tecnologia che ha notevoli capacità. Alcuni affermano addirittura che potrebbe sostituire l’uomo al 100% nello svolgimento del suo lavoro.

Ovviamente non in molti a credere che, comunque il fattore umano non può mancare nello svolgimento del proprio lavoro. Altro grande cambiamento è il crescente utilizzo dello smartworking, che inizialmente era semplicemente una necessità, dettata dal Covid e dal lockdown che ci ha tenuti a casa per moltissimi mesi. Adesso, invece, è un miglioramento delle proprie modalità di lavoro.

Eppure non sono in pochi coloro che sottolineano quanto sia importante tornare in ufficio per stare meglio, per poter tornare completamente alla normalità. E se si decidesse di farlo con mezzi, per così dire, ecologici?

Bonus bici per chi vuole andare in ufficio in maniera ecologica

Per tutti coloro che vogliono lasciare a casa la macchina, per poter cooperare al fine di avere un’aria molto più salubre all’interno delle nostre città, si può decidere di abbandonare le auto e andare in ufficio in bici. Attualmente è ancora possibile richiedere il bonus per l’acquisto di tali mezzi. All’incentivo possono accedere tutte le persone maggiorenni che hanno residenza in uno dei comuni che ancora eroga il bonus bici.

L’importo che si riceverà sarà pari a 500 euro per l’acquisto di dispositivi a pedalata assistita. 1000 invece sono gli euro per l’acquisto della cargo bike a pedalata assistita.

Come presentare domanda

Si può procedere presentando la domanda solo per via telematica. Ci sono alcuni documenti che devono essere associati alla domanda, tra cui, una Marca da bollo da 16 euro, la fattura o la ricevuta del mezzo scelto, codice fiscale, marca e nome del modello di bici, il prezzo finale del veicolo. Inoltre la dichiarazione di conformità del veicolo e la quietanza di pagamento.

Una delle regioni che permettono la richiesta del bonus bici è l’Emilia Romagna, ma potrebbero esserci possibilità anche in altre regioni d’Italia.