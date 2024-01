Tasse, come evitare di pagarle nel 2024: sotto questa soglia cade ogni obbligo

Nel 2024 si può evitare di pagare le tasse: ecco come.

Nel corso di questo 2024 si potrà arrivare ad evitare di pagare le tasse, con la no tax area relativa ai lavoratori dipendenti che è pronta ad andare incontro ad importanti cambiamenti.

La no tax area consiste per chi non lo sapesse nella soglia di reddito massima entro la quale i contribuenti possono anche evitare l’obbligo di pagare le tasse.

Non si tratta comunque di una somma esentasse, e la no tax area può essere variabile dato che sul calcolo delle tasse vanno ad influire anche altri fattori come ad esempio quelli relativi agli stati civili dei contribuenti o anche alle persone a carico.

Ecco dunque in cosa consiste di preciso la no tax area, che nel corso degli ultimi tempi ha subito delle notevoli modifiche.

Che cos’è la no tax area

La no tax area è strettamente collegata ai concetti di sostenibilità economica ed equità fiscale ed ha il principale scopo di allentare la pressione fiscale su tutte quelle fasce della popolazione che si ritrovano con redditi estremamente bassi. La no tax area ha subito nel corso degli ultimi anni diverse modifiche, con il nuovo accordo siglato tra il Governo e le parti sociali che ha portato ad un’estensione dell’equiparazione anche ai pensionati under 75.

La no tax area è stata disciplinata per la prima volta dall’articolo 2 della Legge 289 del 2002. Una misura adottata allo scopo di arrivare all’esclusione dell’applicazione di tassazione per tutti coloro che si ritrovano con redditi che si attestano al di sotto della soglia di sussistenza. Alcuni cambiamenti applicati negli anni alla no tax area hanno a che vedere con l’introduzione delle detrazioni per il lavoro dipendente, autonomi e da pensione: all’interno di specifiche soglie di reddito le detrazioni previste dalle specifiche tipologie di reddito possono anche portare ad un azzeramento dell’imposta dovuta. A partire dal primo gennaio del 2024 le nuove soglie per la no tax area sono le seguenti: 8.500 euro per i redditi da pensione, 8.500 euro per i redditi da lavoro dipendente e 5.500 euro per i redditi da lavoro autonomo o da impresa.

La no tax area e il fattore detrazioni

Fattore determinante per stabilire la soglia della no tax area è quello delle detrazioni che sono previste per il reddito da pensione, per il reddito da lavoro dipendente e per il reddito da lavoro autonomo. Al di sotto della soglia indicata dalla no tax area non c’è la tassazione sul reddito prodotto, con la detrazione fiscale che abbassa l’imposta dovuta per dipendenti, per autonomi e per pensionati: le imposte vengono anche del tutto annullate nel caso in cui quest’ultima risulti pari o anche inferiore alle detrazioni da lavoro che spettano.

La soglia di reddito relativa alla no tax area dipende dunque dalle detrazioni spettanti. Oltre alle detrazioni bisogna però prendere in considerazione anche eventuali familiari a carico o anche il diritto a detrazioni per spese che sono state sostenute. Importante è anche il discorso relativo alla revisione delle aliquote Irpef che è stata messa in atto nella Legge di Bilancio 2024: uno degli obiettivi del Governo è quello di portare tutti a pagare le stesse tasse sotto un’unica aliquota, ovvero la flat tax.