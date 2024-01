Bonus bebè, 1100 euro e nido gratis: per ottenerli devi soddisfare un solo requisito | ISEE non richiesto

Ecco il requisito che è necessario possedere per poter ricevere il bonus bebè.

La Regione Campania è pronta ad introdurre il cosiddetto bonus bebè, che consiste nel conferimento di innumerevoli vantaggi come ad esempio bonus da 600 e 500 euro e nidi gratis.

La Campania ha dunque voluto istituire bonus per chi ha figli, confermando tra l’altro il contributo regionale per gli asili nido che va ad unirsi a quello statale.

Le strategie di sostegno alla natalità e a tutti coloro che hanno figli sono state annunciate per la precisione dal governatore Vincenzo De Luca.

Ecco dunque tutto quello che serve sapere in merito al bonus bebè, a partire dal modo per poterlo richiedere fino ad arrivare alla questione del limite ISEE.

Bonus bebè: i 600 e i 500 euro

Nel corso di questo 2024 le famiglie della Campania potranno ricevere numerosi bonus. Si può partire ad esempio dal bonus di 600 euro riservato ai figli successivi al primo, che viene denominato anche bonus secondo figlio pur riferendosi a tutti i figli successivi al primo. Con tale bonus viene conferito alle famiglie un voucher di 600 euro che può essere utilizzato dalle famiglie per l’acquisto di beni utili per la prima infanzia. Ancora non si parla al riguardo di limite ISEE.

Altro bonus importante è poi quello di 500 euro, che è rivolto nello specifico a tutti i figli che hanno un’età inferiore ai 10 anni e che può servire ad affrontare visite o cure specialistiche che non sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o anche spese mediche odontoiatriche. In questo caso il limite ISEE dovrebbe aggirarsi intorno ai 12.500 euro.

Il bonus asilo nido

Per il 2024 si rinnova anche il cosiddetto bonus asilo nido, che permette alle famiglie di venire rimborsati di tutti i costi che sono stati sostenuti per la frequenza agli asili nido della Campania per l’anno scolastico 2023-2024. Tale bonus si riferisce per la precisione a tutte quelle famiglie con figli con et compresa tra i 0 e i 36 mesi, e il limite ISEE dovrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 euro. L’importo spettante può invece arrivare ad un massimo di 3.000 euro per figlio, ma la somma può comunque variare in base all’ISEE.

Per il momento le notizie in merito al bonus bebè per famiglie della regione Campania sono comunque ancora poco certe. Ciò in quanto non sono ancora arrivati i relativi decreti attuativi, che una volta resi noti serviranno a fare definitiva chiarezza riguardo non solo ai requisiti per poter ottenere i bonus ma anche alle modalità per poter presentare le domande per la richiesta.