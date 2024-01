Cambio banca, con questa promo ti regalano 200 euro e un conto gratis: se fai shopping il rimborso è immediato

Nel caso in cui si cambi banca c’è una promo che regala 200 euro e un conto gratis.

Per tutto coloro che dovessero desiderare eseguire un cambio banca esiste una speciale promo che permette di ricevere in regalo ben 200 euro e un conto totalmente gratis.

Si sta parlando per la precisione del conto corrente di BBVA. Per chi non la conoscesse si tratta della seconda banca spagnola, che nel corso degli ultimi anni sta conquistando sempre più terreno e popolarità anche all’interno del mercato italiano.

Tale popolarità BBVA l’ha acquisita nel corso degli ultimi grazie ad alcune sue peculiari caratteristiche oltre che per i notevoli vantaggi che si dimostra in grado di offrire a tutti i suoi clienti.

Tra questi vantaggi da evidenziare in particolare è quello relativo ad un conto corrente dall’incredibile rendimento e che si attesta per il momento intorno al 4%. Un valore, questo, che resterà con molta probabilità invariato almeno fino al mese di gennaio del 2025.

La promo della banca BBVA

La banca BBVA offre come detto il considerevole vantaggio rappresentato dal rendimento del conto corrente al 4%, ma le promozioni di cui parlare sono però anche tante altre. Il conto corrente di cui si sta parlando è incredibilmente a zero spese e totalmente gratuito, con servizi gratis che presso altre banche sono invece solitamente a pagamento come ad esempio quello dei bonifici istantanei. Una promo in particolare rilasciata adesso dalla banca è quella denominata Cashback: tale promozione dà la possibilità al cliente di venire rimborsato direttamente sul proprio conto di una percentuale di quanto si è speso in precedenza con la carta di debito.

Tra le caratteristiche principali del Cashback che vale la pena sottolineare ed evidenziare vi è per prima cosa quella della percentuale del 4% per tutti i mesi fino al mese di gennaio del 2025. Il Cashback si attiva in maniera del tutto automatica la prima volta che si va ad utilizzare la propria carta di debito, con il rimborso mensile che arriva sempre in maniera automatica sul proprio conto. Il Cashback risulta infine essere valido per tutti gli acquisti che vengono eseguiti con la carta di debito BBVA fisica o digitale, con una spesa massima consentita di 200 euro ogni singolo mese.

BBVA: i tempi della promo

Di conseguenza, in base a quando si procede con l’apertura del proprio conto si hanno circa dodici o tredici mesi di tempo per poter sfruttare la promo di BBVA.

In questo modo si possono così ottenere anche gli 8 euro di rimborso spese ogni singolo mese arrivando fino ad un totale complessivo che si aggira tra i 96 e i 104 euro.