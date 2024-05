Nuova truffa in azione sui social: ti chiedono il numero ma ti rubano l’account | Segnala subito questo messaggio

Nuova truffa sulle piattaforma social, chiedono il numero di telefono e poi rubano l’account del malcapitato, attenzione ai segnali.

Ancora una volta arrivano segnalazioni che non sono affatto incoraggianti per quello che riguarda le truffe che viaggiano sul web. Se la tecnologia ci aiuta in moltissimi aspetti della nostra vita sociale e quotidiana, negli ultimi anni abbiamo anche imparato che, quando utilizzata dai malintenzionati ci crea non poche problematiche.

Questa è quello che ormai sappiamo da alcuni anni. Perchè quella delle truffe sul web è ormai una storia vecchissima, che è stata scritta da milioni di denunce di utenti che si sono visti sottrarre il loro denaro.

Lo chiamano phishing, perchè i malintenzionati letteralmente prendono all’amo il cittadino che peccando di ingenuità cade nella loro trappola. In effetti, ci sono volte in cui comprendere se si tratta o meno di una trappola, non è affatto semplice, anzi si scopre che è più difficile di quello che si possa credere.

In questo momento, la truffa che sembra essere quella più in voga arriva da una piattaforma social. Questa viene spesso utilizzata anche per lavoro e forse è proprio questo a permettere ai truffatori di mietere un gran numero di vittime. Conoscere le modalità, permette forse di difendersi.

Il tuo profilo non è al sicuro

La piattaforma da cui arriva il pericolo questa volta è Linkedln, la più grande rete professionale al modo, che purtroppo viene spesso presa di mira dai truffatori che non sembrano fermarsi davvero di fronte a nulla. Nelle ultime settimane sono arrivate copiose le denunce presso gli uffici della polizia postale.

Sembra che questa volta, dai truffatori viene utilizzato un codice di verifica per confermare la propria identità. Un modus operandi piuttosto elaborato che consisterebbe nel farsi dare il codice di sicurezza, fingendosi assistenti del sito, in modo tale da accedere alla piattaforma indisturbati.

Come prevenire la frode

Ovviamente occorre essere preparati per evitare di cadere nella trappola. Solo in questo modo sarà possibile evitare di vedersi rubare il proprio profilo. Linkedln da parte sua ha deciso di implementare le misure di sicurezza, introducendo la verifica dell’identità che darebbe accesso alla spunta di utente registrato migliorando il sistema generale.

I consigli che arrivano per difendersi dalle frodi sono sempre gli stessi, per evitare che qualcuno acceda al proprio profilo, mai condividere i codici e la password, meglio attivare la verifica in due passaggi, infine imparare le basi per la sicurezza online.