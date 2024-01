Lavoro da casa, con questa professione guadagni più di 20 euro l’ora | Di cosa si tratta e come iniziare

Se lavori da casa puoi svolgere questa professione che ti permette di guadagnare anche più di 20 euro all’ora. Ecco qual è e come puoi iniziare.

Lavorare da casa oggi non è più un obbligo come quando c’era il lockdown, ma è una scelta e in alcuni casi una necessità. Non sono in pochi a criticare quella che è diventata ormai una consuetudine. Lavorare da casa in alcune occasioni offre la possibilità di arrotondare il proprio stipendio, ovvero riuscire a lavorare anche in situazioni in cui ci si sente in difficoltà a lasciare la propria casa per andare a lavoro.

Il lavoro da remoto offre numerose possibilità a chiunque stia cercando un qualcosa di remunerativo. Alcuni sono convinti che per poter lavorare in questo modo occorre avere un determinato titolo di studi, ma in realtà avere una laurea non è indispensabile.

Il mondo dell’online offre moltissime occasioni, alcune delle quali non hanno bisogno di competenze specifiche e sono anche in grado di permettere un buon guadagno. Tra le occupazioni maggiormente criticate c’è sicuramente quella di vendita dei prodotti online, tra cui i classici bibitoni per la perdita di peso.

Ma uno dei lavori che offrono un buon reddito c’è quello del freelance content writer, uno scrittore che crea contenuti per siti web di ogni tipologia.

Cosa fa il content writing

Per chi non conoscesse la figura professionale del freelance content write è un soggetto che ha una buona padronanza della propria lingua e in parte anche di quella inglese. Non vi è bisogno di alcuna laurea, anche se resta molto gradita una preparazione nella scrittura di contenuti. Il professionista deve essere in grado di cercare informazione e riorganizzarle secondo le regole SEO e secondo quello che è lo scopo che si vuole raggiungere con il contenuto creato.

Il guadagno dipende sia dalla quantità che dalla qualità del lavoro svolto dal soggetto. Serve pochissimo, solo un computer e una buona connessione, per poter iniziare il lavoro.

Come è possibile diventare una figura professionale

Numerose sono le piattaforme con cui è possibile iniziare a creare contenuti ed essere pagati. Queste offrono la possibilità di accedere a tale professione e imparare quindi le prime regole basilari. Alcune delle più comuni sono Upwork e Fiverr che permettono di creare un portafoglio di contenuti.

Per iniziare tale professione è sufficiente saper scrivere dei testi chiari e corrette, ma anche coerenti con quelle che sono le tematiche di cui chi ha concesso l’incarico, ha bisogno. Infine il freelance ha deve anche essere in grado di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma ed efficiente.