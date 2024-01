Lavoro, chi va in ufficio in auto ha un nemico in più: non ha pietà per nessuno | Perdi centinaia di euro all’anno

Chi va a lavoro in auto ha un nemico in più: ecco di chi si tratta.

Tutti coloro che hanno l’abitudine di recarsi a lavoro e presso i propri uffici con la propria automobile hanno purtroppo un nemico in più con cui dover avere a che fare.

Si sta parlando per la precisione dell’autovelox, con l’Italia che detiene addirittura il record a livello europeo per quanto riguarda i proventi derivanti dalle multe agli automobilisti: in questo caso si registra per l’esattezza un incredibile aumento del 61,7%.

A svolgere un’accurata indagine in tal senso è stata Codacons, che ha voluto evidenziare come lungo le strade italiane siano presenti oltre 11.000 postazioni. Una cifra superiore a quelle che si registrano in altri stati come Gran Bretagna (7.700), Germania (4.700) e Francia (3.780).

Ecco dunque tutti i dati in merito ai proventi che si registrano in Italia derivanti dalle multe inflitte agli automobilisti per eccesso di velocità.

A lavoro in auto e autovelox: gli aumenti dei proventi derivanti dalle multe

Secondo le stime di Codacons l’Italia è il paese che fa registrare in tutta Europa il maggior numero di autovelox presenti lungo le strade. Per la precisione si parla di ben 11.130 apparecchi per la rilevazione automatica delle automobili. Una cifra nettamente superiore come detto poco sopra a quelle fatte registrare da altri Paesi a livello europeo. Stando ai dati del Ministero dell’Interno, nel corso del 2022 le venti città italiane più importanti hanno incassato per l’esattezza una somma di ben 75.891.968 euro grazie alle multe dovute alle segnalazioni giunte dagli autovelox. Ciò ha significato un incremento di addirittura il 61,7% in confronto al 2021, anno in cui si sono registrati stando ai dati delle varie amministrazioni comunali incassi pari a 46.921.290 euro.

Si è parlato per l’appunto degli incassi che si sono registrati nelle venti città italiane più importanti. La città in cui vi sono stati gli incassi maggiori è risultata essere per la precisione Firenze con 23,2 milioni di euro di proventi. A seguire in questa speciale classifica vi sono poi Milano (13 milioni), Genova (10,7 milioni) e Roma (6,1 milioni). Si fermano invece a 18.700 euro i proventi che si sono registrati nel 2022 a Napoli.

I casi Surbo, Melpignano e Cavallino

Alcuni comuni hanno adottato in merito agli autovelox delle strategie particolari. L’amministrazione comunale di Surbo è arrivata a incassare circa 309.580 euro, che salgono intorno ai 720.022 di Trepuzzi grazie ai tre autovelox della statale 613 Lecce-Brindisi.

Un altro caso ancora è quello di Melpignano, che grazie agli autovelox installati sulla statale 16 Lecce-Maglie è arrivato a incassare 2.545.445 euro. Infine da menzionare è anche il comune di Cavallino, che dai zero euro del 2021 è passato incredibilmente ai 2.520.121 euro del 2022 grazie all’autovelox presente sempre sulla statale 16 Lecce-Maglie.