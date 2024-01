Lavori più richiesti nel 2024, LinkedIn svela la classifica: con queste competenze ti sistemi a vita

Questi sono i lavori più richiesti per questo 2024. LinkedIn ci svela le professioni che sembrano avere maggiore richiesta. Con queste competenze non ha più problematiche.

Fino a non molto tempo fa, riuscire a trovare lavoro non è assolutamente semplice. Non è di certo una leggenda quella che ci racconta di ragazzi, anche piuttosto preparati che non riescono a trovare lavoro, che dopo la laurea sono costretti a rimanere a casa con mamma e papà solo perchè non riuscivano a trovare un’occupazione, o meglio, anche nel caso in cui la trovavano non era di certo quella che avrebbe dato loro l’autonomia finanziaria che cercavano.

Insomma, una sorta di cane che si morde la coda, con le aziende che affermavano di cercare dipendenti, ma che li volevano pagare poco, mentre i giovani erano alla ricerca a di un’occupazione che li rendesse autonomi.

In uno scenario di questo genere i giovani sono stati chiamati bamboccioni, ma sfidiamo chiunque a lavorare in un luogo in cui il proprio impegno non viene pagato nella maniera idonea. Quindi il bisogno era quello di riuscire a cambiare il mercato del lavoro al fine di dare maggiori possibilità a tutti coloro che sono alla ricerca di occupazione.

Linkedin, piattaforma molto utilizzata dai professionisti, ci svela quelli che sono le 15 professioni più ricercate attualmente.

Un mercato del lavoro completamente diverso

Il mercato attuale del lavoro è molto diverso da quello del passato. Probabilmente lo è anche se confrontato a quello di appena qualche anno fa. Coloro che sono in cerca di occupazione, stanchi ormai di aspettare quella che è l’occupazione perfetta, si sono reinventati.

Nella maggior parte dei casi, hanno deciso di trovare un’occupazione da poter svolgere a casa, limitando anche le spese da sostenere per dover andare a lavoro con l’automobile. Occupazioni che però, pur offrendo un buon guadagno, sono considerate come temporanee, ottime solo per arrotondare un reale stipendio.

Le 15 occupazioni più ricercate

Linkedin in una recente ricerca ha rivelato quelle che sono le 15 occupazioni più richieste in questo momento sul mercato del lavoro. Al primo posto c’è quello di addetto allo sviluppo commerciale, a cui segue l’occupazione come ingegnere dell’intelligenza artificiale. Molto richiesto anche l’analista SOC che monitorano la sicurezza aziendale, il consulente per la sostenibilità e l’ingegnere del Cloud.

A seguire vi è l’ingegnere dei dati, il responsabile acquisti, ingegnere di cybersicurezza, il consulente cloud. Si continua la classica con gli ultimo 5 posti dove è possibile trovare il fiscalista, il talent acquisition specialista, l’ingegnere di poste, solution consultant, Medical science liaison e infine lo sviluppatore back-end.