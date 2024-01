Lavoro, questo annuncio ha messo nei guai migliaia di persone: se lo trovi non candidarti | È una trappola

Questo annuncio di lavoro è assolutamente da evitare: ecco di cosa si tratta.

C’è un annuncio di lavoro che continua a mettere nei guai un enorme numero di persone e che conviene per questo motivo assolutamente evitare.

Si sta parlando per la precisione del network marketing, con offerte di lavoro che promettono considerevoli e facili guadagni attraverso la vendita di prodotti e la ricerca online di altri venditori.

Si tratta di una tipologia di lavoro che presenta un gran numero di rischi e che non si riesce sempre a distinguere con facilità dallo schema tipico delle vendite piramidali.

Ecco dunque tutte le informazioni di cui è necessario venire a conoscenza prima di potersi approcciare in totale sicurezza a questo tipo di mondo.

L’annuncio di lavoro del network marketing

A tanti di coloro che si sono messi alla ricerca di offerte di lavoro interessanti sarà di sicuro capitato di imbattersi nell’opportunità di poter prendere parte a presentazioni o convegni in presenza o soprattutto online arrivati anche da parte di amici o parenti impegnati nel mondo della vendita diretta. Aziende note al riguardo sono ad esempio Herbalife, Avon o anche 4life, con l’ambito principale che è quello dei prodotti legati al settore alimentare, alla cosmesi o al benessere.

Spesso coloro che lavorando per aziende di questo tipo e in questo ambito si dimostrano estremamente soddisfatte del lavoro, sottolineando come quest’ultimo abbia permesso loro di dare una vera e propria svolta alla loro vita. Tra gli argomenti principali quelli degli enormi guadagni ottenuti con questa attività lavorativa. Questo è uno dei punti più importanti del cosiddetto network marketing o multilevel, una vendita diretta in cui vengono commercializzati prodotti e tramite la quale vengono reclutati in continuazione anche altri collaboratori che garantiscono ulteriori guadagni dalle loro commissioni.

Le differenze rispetto allo schema piramidale e i consigli

Quando ci si imbatte in attività di questo tipo bisogna prima di tutto assicurarsi di non avere a che fare con la cosiddetta vendita piramidale. I confini molto spesso non sono così semplici da distinguere. Lo schema piramidale consiste in una vendita di servizi o prodotti che rappresenta però una sorta di semplice copertura: il centro di tutto è infatti costituito in questo caso dal continuo reclutamento di nuove persone a cui viene quasi sempre richiesto nelle fasi iniziali un contributo. Si sta parlando in pratica delle cosiddette catene di Sant’Antonio, in cui a guadagnare davvero è soltanto chi si trova al vertice della piramide.

A differenza dello schema piramidale il multilevel marketing risulta essere comunque legale, anche se in ogni caso l’entrata all’interno della rete non è mai del tutto gratuita. Spesso infatti si richiede di comprare un determinato campione di prodotti, e risultano essere a pagamento anche i corsi di formazione. Infine è ovviamente necessario non illudersi in maniera eccessiva in merito alle presunte enormi possibilità di guadagno, in quanto spesso chi si approccia a questo lavoro non è affatto un esperto di marketing. Una volta passata del tutto in rassegna la cerchia di parenti o di amici si arriva facilmente a non sapere più a chi poter vendere i propri prodotti.