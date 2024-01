Investimenti truffa, se rispondi al telefono è finita: questo prefisso è il più pericoloso | Bloccalo subito

Se rispondi al telefono sei rovinato, rischi di essere vittima di una brutta truffa che minerà il tuo risparmio e i tuoi averi

Negli ultimi mesi sono largamente aumentate le truffe online e quelle telefoniche. Cadere vittime di eventi di questo genere non è così poco frequente come si possa credere. Inoltre spesso ad essere bersagliati sono maggiormente i giovani che le persone anziane.

Erroneamente si crede che chi è avanti con l’età possa essere preda facile dei malintenzionati che vogliono appropriarsi del loro denaro, ma in realtà non è affatto così. I giovani spinti dalla volontà di avere una quantità maggiore di denaro, sono prede molto facili di coloro che agiscono tramite i mezzi che sono maggiormente utilizzati dai giovani, come appunto il web e smartphone.

Lo chiamano phishing in maniera molto generica, ma viene attuato in diverse modalità, tutte in grado di fare un vero e proprio sgambetto ai cari risparmiatori. La parte peggiore di tutto questo, è che per la persona colpita dalla truffa è poi molto difficile tornare in possesso del proprio denaro.

Prima di comprendere quali sono le nuove forme di truffa che stanno danneggiando tantissimi cittadini italiani, si sottolinea come, nel momento in cui si cade vittima di una truffa, si consiglia di recarsi immediatamente negli uffici della polizia postale per denunciare l’accaduto.

Le nuove truffe online

Le nuove truffe a cui vanno incontro i cittadini sono veramente numerose. Alcune di esse sarebbero anche piuttosto semplici da prevenire, ma purtroppo troppo spesso capita di commettere un errore. In genere i truffatori inviano dei messaggi, ovvero delle mail, in cui è presente un link a cui si chiede di accedere e lasciare i propri dati.

Ma negli ultimi mesi sono sempre di più i cittadini che denunciano una pratica molto comune, ovvero quella di coloro che telefonano gli utenti, proponendo di investire anche ingenti somme di denaro nel trading online. Le telefonate provengono principalmente dall’Inghilterra, con prefisso +44.

Come difendersi

Ma quindi come ci si può difendere dalle truffe online o da quelle telefoniche? Il segreto è semplicemente quello di non fidarsi mai di nessuno, tanto meno di coloro che al telefono si dicono dipendenti del proprio istituto bancario. Le banche non chiamano e non inviano comunicazioni in cui vogliono la conferma dei dati del proprio contribuente.

Mai lasciare i propri dati né al telefono, né tanto meno su un semplice sito web. Solo la massima attenzione può salvare dalle truffe.