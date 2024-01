Caro bollette, torna ai costi pre-crisi con questo strumento gratuito: per risparmiare basta un click

Con un semplice click è possibile contrastare il caro bolletta e tornare a quelli che erano i costi che si pagavano prima della crisi.

La crisi economica ha letteralmente messo in ginocchio buona parte delle famiglie italiane. I costi sono aumentati in maniera vertiginosa e sembra che, dalle previsione fatte all’inizio di questo nuovo anno, anche il 2024 ha il segno + davanti ai costi di moltissimi prodotti.

Tra di esso mmm può certo mancare l’energia elettrica che proprio quest’anno subirà una notevole modifica. I cari consumatori sapranno molto bene che, per questo 2024 è previsto il passaggio completo al mercato libero. In altre parole, non sarà più possibile stipulare contratti nel mercato tutelato.

Questo vuol dire che ogni compagnia potrà proporre la propria tariffa. Il consumatore ha la possibilità di scegliere quella che meglio si addice alle proprie esigenze. Un cambiamento veramente epocale che comunque, con ogni probabilità, non porterà di certo i prezzi a diminuire.

Molti consumatori avranno di certo notato che negli ultimi mesi sono aumentate in maniera esponenziale quelle che sono le telefonate da parte dei call center, che propongono contratti di fornitura convenienti. Ma possibile che ci saranno realmente ribassi così evidenti?

Quanto spende una famiglia per l’energia elettrica?

Pe comprendere meglio il mercato attuale dell’energia occorre forse sapere quanto spende in media una famiglia per quello che riguarda la fornitura di energia elettrica. Secondo il presidente Arera, però, i pezzi non sono poi così al rialzo, come invece si crede. In effetti secondo alcune stime la spesa per l’energia elettrica è sì, in aumento rispetto a un anno fa, ma comunque al ribasso.

In media si attesta che, negli anni passati si era arrivati a pagare 1100 euro all’anno per la fornitura dell’energia elettrica. Invece attualmente la spesa si era assestata a 800 euro che sono meno di 1100, ma più dei 600 euro che si pagava quando la crisi ancora non era iniziata.

Importante aiuto dalla tariffa Placet

Il mercato libero dell’energia mette a disposizione del consumatore la tariffa Placet. Essa sostanzialmente va ad applicare le stesse condizione del mercato tutelato. Nonostante ciò il fornitore è libero di applicare liberamente una certa variazione di prezzo, purché non sia eccessiva.

Attraverso il sito Arera, sarà possibile consultare la lista di quelli che sono i fornitori disponibili sul mercato e quindi scegliere quello che applica la tariffa migliore. Sempre sul sito è possibile veder applicato lo sconto al costo della corrente e conoscere la propria spesa annuale.