Supermercati e discount, questi ti fanno risparmiare un sacco di soldi: la lista completa

Una ricerca di Altroconsumo, che ha coinvolto più di 9.500 persone, fa il punto sui supermercati e i discount più apprezzati dagli italiani.

La nota organizzazione di consumatori Altroconsumo ha recentissimamente stilato una classifica sulle preferenze degli italiani in merito alla grande distribuzione organizzata (GDO). Preferenze che riguardano l’economicità dei prodotti, ma non solo.

Il prezzo è certo l’elemento chiave, in un momento di difficoltà economica come l’attuale, ma altri parametri hanno contribuito a definire l’elenco dei supermercati e dei discount più graditi dai consumatori. Tra questi, vale la pena ricordare la qualità dei prodotti a marchio proprio, la soddisfazione post-acquisto, l’ampiezza dell’offerta e il confort generale.

Ma prima di passare all’elenco dei punti vendita considerati migliori, è opportuno fare qualche considerazione di carattere più generale, che emerge dai dati raccolti da Altroconsumo. La prima è relativa alla spesa media mensile nel 2023 al supermercato, che risulta decisamente rincarata rispetto al 2022.

Una famiglia di tre persone oggi spende all’anno non meno di 458 €, ben 37 € in più al mese rispetto all’anno precedente. Considerando che, mediamente, si va al supermercato almeno due volte a settimana, ciò significa che vi ci si lascia ogni volta non meno di 50/60 €.

I migliori supermercati e discount

E’ per questo che una classifica dei più performanti supermercati e discount, in relazione al rapporto qualità/prezzo, può tornare utile. Gli elenchi stilati da Altroconsumo sono quattro, e prendono in considerazione, rispettivamente, le insegne esclusivamente locali – ossia quei punti vendita della GDO che hanno una dimensione territoriale limitata -, gli iper e super nazionali, i discount e i supermarket online.

Tra i market limitati territorialmente la sfida è vinta da Dem, una catena presente tra Roma e Frosinone. All’ultimo posto, tra le preferenze dei consumatori, ci sono i supermercati Gulliver, dislocati tra Piemonte, Lombardia e Liguria.

La classifica di Altroconsumo

Tra i supermercati e gli ipermercati nazionali a battere tutti è Esselunga. Va però detto che il marchio Coop conquista sia la seconda posizione – con i brand Ipercoop e Coop&Coop, in compagnia della catena GDO bio NaturaSì – sia la terza, semplicemente come Coop, sia, infine, la settima, con il brand Incoop.

A chiudere la classifica, due brand Carrefour: Market ed Express. Tra i discount, la prima posizione è presa a pari merito da Eurospin e Aldi. Chiude il gruppo Tuodì, marchio che però ha definitivamente chiuso nel luglio scorso. L’offerta migliore online se la aggiudica, infine, Esselunga.