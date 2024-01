Debiti col Fisco? Difenditi con questo strumento utilissimo e gratuito: così non avrai brutte sorprese

Questo strumento gratuito può risultare utilissimo per difendersi dal Fisco.

A tutti può purtroppo capitare di avere problemi con il Fisco, ma in casi come questo è possibile fare ricorso ad uno strumento utilissimo e soprattutto gratuito.

Per riuscire ad evitare che le proprie eventuali pendenze con il Fisco arrivino a trasformarsi in cartelle esattoriali conviene fare un controllo della propria situazione debitoria sul sito dell’Ader.

Controllare la propria situazione finanziaria e verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione eventuali pagamenti di imposte saltati o perdite di F24 per una tassa conviene a tutti, soprattutto prima che arrivi un sollecito di pagamento.

Può risultare di enorme utilità anche sapere con anticipo se vi sono a proprio carico delle cartelle esattoriali in scadenza, in modo così da procedere prontamente alla loro rateizzazione evitando così fermi amministrativi, intimazione di pagamento o addirittura possibili pignoramenti.

Debiti con il Fisco: come controllare sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

Per venire a conoscenza della propria situazione debitoria occorre dunque fare l’accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e in seguito andare all’opzione Accedi all’area riservata. Andando sul riquadro si apre poi un menù a tendina che dà la possibilità di scegliere tra diversi tipi di contribuenti, dalle imprese e i cittadini fino ad arrivare agli Enti e agli intermediari-EquiPro.

Il cittadino, dopo aver scelto la sua tipologia e aver effettuato l’accesso alla propria area personale, può fare un controllo non soltanto della propria situazione debitoria ma anche di tutte le cartelle che sono già state saldate. Alcune delle categorie principali cui è possibile accedere sono le seguenti: definizione agevolata, documenti, rateizza il debito, sospendi la riscossione, situazione debitoria – consulta e paga. Andando su quest’ultima opzione si può fare una verifica della situazione debitoria a partire dal 2000 fino ad oggi effettuando anche una verifica di cartelle e avvisi, di rateizzazioni in corso e di versamenti già eseguiti. Per poter visionare tutte le cartelle esattoriali e gli avvisi emessi che non sono stati ancora pagati interamente occorre invece selezionare l’opzione Da Saldare.

Come riuscire a estinguere un debito con l’Agenzia delle Entrate

Il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non dà purtroppo la possibilità di stampare immediatamente una cartella esattoriale notificata. Nel caso in cui si smarrisca una cartella esattoriale notificata questa non si può dunque scaricare subito, con il portale che fornisce soltanto la possibilità del saldo attraverso i pagamenti elettronici. Attraverso delle domande da inoltrare alla stessa Agenzia, il contribuente ha però la possibilità di fare richiesta delle copie delle cartelle esattoriali di cui ha bisogno. Tale domanda può essere eseguita attraverso i modelli RD1, AD1 o anche rivolgendosi ad un ufficio della Riscossione.

Appena si è verificata la propria situazione debitoria è possibile dunque procedere al pagamento dei propri eventuali debiti. Per fare ciò ci si può recare alle Poste o in banca o anche presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. I pagamenti possono però essere effettuati anche online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e con l’utilizzo della propria carta di credito. Altra soluzione possibile consiste nel pagare con il servizio di home banking del proprio istituto di credito eseguendo un bonifico da intestare per l’appunto all’Agenzia delle Entrate Riscossione.