Pensione, per aumentarla c’è un trucco (legale) che conoscono in pochi: guadagni almeno 130 euro in più

La propria pensione può essere aumentata in questo modo: si può arrivare fino a 130 euro in più.

Nel corso di questo 2024 sarà possibile aumentare in maniera considerevole la propria pensione. Tale obiettivo si potrà raggiungere attraverso il ricorso ad un trucco assolutamente legale.

Ciò vale però non soltanto per le pensioni ma anche per trattamenti per invalidi civili o assegno sociale, che grazie all’incremento al milione possono essere aumentati fino ad arrivare ad una cifra di 735 euro.

Quella dell’incremento al milione è una misura che era stata introdotta dal governo Berlusconi nel 2001 per aumentare le pensioni fino al milione di lire. Ma tale strumento può essere adottato come detto anche per altre prestazioni di natura assistenziale.

Ecco dunque tutte le informazioni necessarie sui requisiti e sui limiti di reddito per questo 2024.

Aumento della pensione: i requisiti e i limiti di reddito

L’incremento al milione è una misura che non si può applicare a tutti, per cui servono determinati requisiti anagrafici ed economici. Per questo 2024 bisogna dare uno sguardo a quanto stabilito dall’Inps nella circolare n. 1 dello scorso 2 gennaio. L’incremento al minimo per la pensione può dunque spettare a tutti quei pensionati che percepiscono un assegno di importo basso e che abbiano compiuto almeno 70 anni: tale soglia può essere però abbassata di un anno ogni cinque anni di contribuzione fino ad un massimo di cinque anni di riduzione, per cui il pensionato può arrivare a ricevere l’incremento al milione anche a 65 anni di età.

Per quanto riguarda invece i limiti di reddito, a poter fare richiesta dell’incremento al milione sono soltanto coloro che si ritrovano ad avere redditi inferiori a 9.555,65 euro se individuali o a 16.502,98 euro se coniugali. Per questo requisito bisogna considerare redditi di qualsiasi tipo, con le sole tipologie escluse che risultano invece essere le seguenti: indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato, trattamenti di famiglia e bonus tredicesima.

Aumento pensione: come si calcola e l’invio della domanda

Con l’incremento al milione la pensione può aumentare fino ad un importo uguale al trattamento minimo maggiorato di 136,44 euro, un valore fisso dal 2008. Per questo 2024 il trattamento minimo risulta essere uguale a 598,61 euro, con la soglia di riferimento che arriva di conseguenza a 735,05 euro. Per quanto riguarda l’Assegno sociale la maggiorazione può essere di 200,64 euro, mentre per le pensioni di invalidità civile di 401,72 euro.

Come per tutte le prestazioni Inps l’invio della domanda deve essere inviato necessariamente per via telematica. Sul sito dell’Inps è dunque disponibile il servizio Consulente digitale delle pensioni, che permette di capire se si è in possesso oppure no dei requisiti richiesti per le maggiorazioni sociali come per l’appunto quella dell’incremento al milione. Tra le possibili azioni alternative vi sono quelle di rivolgersi a patronati e a caf o anche quella di chiamare il numero verde dell’Inps.