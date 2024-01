Dogsitter, il lavoro dei sogni ti fa guadagnare una fortuna: se cominci ora raggiungi uno stipendio da capogiro

Il lavoro del dogsitter può permetterti di guadagnare una vera e propria fortuna.

Tra le figure lavorative più ricercate attualmente all’interno del mondo del lavoro vi è ormai sempre più quella del dogsitter.

Una professione sempre più richiesta anche e soprattutto grazie alla presenza sempre più massiccia di animali nelle nostre case, il che rende necessario a volte fare affidamento ad una persona che riesca a prendersene cura nella maniera più giusta e appropriata.

In città come ad esempio New York il dogsitter arriva a percepire uno stipendio piuttosto elevato. Si parla per la precisione anche di 100.000 dollari all’anno.

Ecco dunque tutte le informazioni utili su un lavoro che da saltuario e adatto anche agli studenti in cerca di un piccolo guadagno si sta trasformando in una vera e propria professione.

Lavoro: la figura del dogsitter

La figura del dogsitter ha iniziato a farsi largo negli Stati Uniti prima e anche in Italia poi soprattutto a partire dal periodo della pandemia, nel corso del quale in tanti hanno deciso di adottare cani o gatti per poter avere maggiore compagnia in casa. Con il ritorno alla propria normale vita lavorativa molte persone hanno però anche deciso di fare ricorso proprio a delle figure che potessero occuparsi dei propri amici a quattro zampe rimasti nel frattempo da soli in casa.

Durante il lockdown in Italia si è arrivati a raggiungere la quota di ben 62 milioni di animali da compagnia, con il nostro Paese che occupa il secondo posto di questa speciale classifica per quanto riguarda l’Europa. La presenza di cani e gatti nelle case supera dunque ormai di gran lunga quella dei bambini, e conseguentemente a beneficiarne sono proprio i pet sitter. Secondo le stime di Nielsen, gli italiani spendono già oggi circa 949 milioni all’anno soltanto per cani e gatti, ovvero quasi il 50% in più rispetto a quanto viene destinato invece ai figli (e cioè 633 milioni).

Il dogsitter: quanto guadagna, corsi e certificazioni

Da qui l’importanza sempre più grande del pet sitter, il cui compenso può arrivare ad oscillare tra i 7 fino addirittura ai 18 euro all’ora, con una media che si aggira intorno agli 11 euro. La cifra può poi variare in base a numerosi fattori, come ad esempio quelli relativi al numero degli animali di cui doversi occupare, alla taglia del cane o anche ad eventuale servizio prestato in orari notturni.

Per poter diventare un dogsitter tra i requisiti indispensabili non rientra l’essere un educatore cinofilo. Si tratta dunque di una professione che è possibile iniziare ad esercitare anche senza aver precedentemente seguito corsi. Ovviamente per poter svolgere il lavoro risulta a dir poco fondamentale avere una certa confidenza e dimestichezza con gli animali e sapere come comportarsi nel caso in cui questi mostrino particolari problemi caratteriali o fisici.