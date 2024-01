Shopping, cosa si nasconde davvero dietro la trappola delle rate: non le prenderai più in considerazione

Ci sarebbe una trappola dietro allo shopping a rate. Quando la scoprirai non prenderai più in considerazione questa opzione.

Ebbene sì, possiamo affermare che a tutti gli effetti lo shopping ci può veramente rovinare. Ovviamente si tratta dell’attività più bella e appagante che ognuno di noi può svolgere. Spesso ci si concede delle sezioni di shopping, solo ed esclusivamente per farsi un regalo.

Ma in quanti sono affetti da shopping compulsivo? Scommettiamo che tanti dei nostri cari lettori che ci stanno dedicando attenzione in questo momento, di tanto in tanto si fanno un po’ prendere la mano, acquistando anche prodotti di cui, in realtà, non se ne ha nessuna necessità.

A favorire questa pratica che, a livello psicologico è piuttosto gratificante, un po’ meno per quello che riguarda il portafoglio, una nuovissima modalità di pagamento. Alcuni probabilmente già avranno compreso che stiamo pagando del pagamento a rate, ma non di quello classico, ma della modalità più moderna che può essere applicata.

Negli ultimi anni si è largamente diffusa la pratica di fare acquisti da pagare poi in 3 comode rate senza interessi. Sono numerose le piattaforme che permettono questo e che offrono quindi, la possibilità di procedere con un pagamento dilazionato. Perfetto per acquisti piccoli per cui non vi è il bisogno di sborsare ingenti somme.

Come funziona

Poniamo il caso si voglia acquistare un prodotto dal costo di 300 euro, ecco, si potrà pagare, subito 100 euro e poi ancora altre 2 rate, una tra 30 e l’altra tra 60 giorni. In questo modo si può, in qualche modo, ammortizzare l’acquisto senza gravare sui conti di un solo mese. Per poter procedere in questo modo è sufficiente scegliere tra le modalità di pagamento quella in 3 rate e il gioco è fatto.

Un metodo perfetto per tutti coloro che non hanno busta paga o non possono o non vogliono accedere a linee di credito. Un metodo che è stato pensato innanzitutto per gli acquisti online, ma che si sta espandendo sempre di più, anche all’interno dei negozi fisici.

I rischi si moltiplicano

Sembrerà veramente molto strano, ma a conti fatti questa nuova modalità con cui è possibile procedere con i pagamenti, sembra essere molto più rischiosa dei pagamenti rateali classici. Dalle statistiche risulta esserci un tasso di insolvenza molto più alto. Il motivo starebbe dentro a una sorta di perdita di controllo dei propri acquisti.

I consumatori finirebbero per fare molte più rate di quelle che poi possono pagare, finendo quindi per non assolvere al proprio dovere creditizio. Quindi, un ottimo metodo di acquisto, ma se ben utilizzato.